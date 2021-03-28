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Мбаппе не идеален. ВИДЕО, как Килиан не забил пенальти Казахстану
Это не помешало Франции обыграть соперника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч против Украины вышел не самым лучшим для форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. На игру против Казахстана Дидье Дешам не выставил его в основе, но выпустил на замену во втором тайме. У звездного нападающего была идеальная возможность, чтобы улучшить свою статистику - на 75-й минуте он взялся исполнять пенальти. И вроде пробил неплохо - в нижний угол, но 39-летний голкипер Казахстана Александр Мокин сыграл безупречно.
Впрочем, это не помешало Франции получить спокойную победу со счетом 0:2. Вашему вниманию видео обзор матча соперников Украины в отборе к ЧМ-2022 Казахстан - Франция.
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