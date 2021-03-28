Мбаппе не идеален. ВИДЕО, как Килиан не забил пенальти Казахстану

Матч против Украины вышел не самым лучшим для форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. На игру против Казахстана Дидье Дешам не выставил его в основе, но выпустил на замену во втором тайме. У звездного нападающего была идеальная возможность, чтобы улучшить свою статистику - на 75-й минуте он взялся исполнять пенальти. И вроде пробил неплохо - в нижний угол, но 39-летний голкипер Казахстана Александр Мокин сыграл безупречно.

Впрочем, это не помешало Франции получить спокойную победу со счетом 0:2. Вашему вниманию видео обзор матча соперников Украины в отборе к ЧМ-2022 Казахстан - Франция.