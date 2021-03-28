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Первый за сборную в нужный момент. Мораес открыл счет в матче Украина - Финляндия. ВИДЕО
С почином
фото - Олександр Приходько
В матче второго тура отборочного раунда к Чемпионату мира 2022 Украина на своем поле принимает Финляндию.
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После тяжелейших 80 минут матча, свой гол команда Шевченко найти сумела. Герой эпизода - Жуниор Мораес, который замкнул прострел Караваева.
Отметим, что натурализованный бразилец забил свой первый гол за сборную Украины.
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
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