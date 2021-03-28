  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Первый за сборную в нужный момент. Мораес открыл счет в матче Украина - Финляндия. ВИДЕО
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый за сборную в нужный момент. Мораес открыл счет в матче Украина - Финляндия. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

С почином

Первый за сборную в нужный момент. Мораес открыл счет в матче Украина - Финляндия. ВИДЕО

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В матче второго тура отборочного раунда к Чемпионату мира 2022 Украина на своем поле принимает Финляндию.

Читайте такжеМораес: Продолжаем искать свои цели. Слава Украине

После тяжелейших 80 минут матча, свой гол команда Шевченко найти сумела. Герой эпизода - Жуниор Мораес, который замкнул прострел Караваева.

Отметим, что натурализованный бразилец забил свой первый гол за сборную Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Финляндия Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 00:46
Ребята вина Шевы и хватит --80 минут не могли забить--не та схема --Шева на игру с казахами играй по схеме Буяльского
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
28.03.2021 в 23:40
Молодец, но один в поле не воин...
Ответить
+2
0
vlotko (Броди)
28.03.2021 в 23:39
Зина чудить, Бущан не розуміє, що своєю затримкою не діє на користь . Фу...
Ответить
0
0
Пришта Литин (Київ)
28.03.2021 в 23:37
Обосрались после єтого по самое нехочу.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...