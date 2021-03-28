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Почти счастливый финал. ВИДЕО ответного гола Финляндии после привоза от Миколенко

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Победа была близка

Почти счастливый финал. ВИДЕО ответного гола Финляндии после привоза от Миколенко

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В матче второго тура отборочного раунда к Чемпионату мира 2022 Украина на своем поле принимает Финляндию.

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"Сине-желтые" повели в счете на 80-й минуте встречи, но к сожалению не сумели удержать преимущество. Ошибка от Виталия Миколенко привела к пенальти в ворота Бущана и удалению защитника. Георгий не справился с ударом Пукки.

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В статье: Украина Финляндия
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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 00:55
пацаны не при чём вина Шевы --хотел выиграть так ставь нормальный состав --твоя схема не сработала попробуй схему Буяльского с казахами --худший игрок сегодня Малина-Зина
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0
0
Andre 1972 (Харьков)
29.03.2021 в 00:35
Ничья на совести тренерского штаба , а не юношей Забарного и Мыколенко! Тактика в пять защитников нужна только с сильнейшими сборными ну уж никак не с середняками! перемудрил Шева со своими итальянцами!!! Интересно как наши будут преодолевать казахский автобус тоже в пять оборонцев будут играть???
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
29.03.2021 в 00:09
Упрямство от Шевы. Или от его итальянцев... , а дети из ДК теперь виноваты ... эх
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+1
0
Пришта Литин (Київ)
29.03.2021 в 00:02
Фінни крепка нація на відміну від укрАінцєв.
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0
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 00:02
Не треба вішати все на Миколенко там і Забарний зробив погану передачу... Утім його після пару обрізів треба було міняти! Тому не зрозуміло чому тренерський штаб на більш задіяних у цьому році все повісив.
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+3
-1
mr_bin (Александрия)
28.03.2021 в 23:55
Як північні фіни з населенням 5 млн. тримають м'яч краще за цих майстрів?
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0
0
Адвокат Футбольний (Дніпро)
28.03.2021 в 23:50
Миколенко, через тебе сьогодні не заснуть всі вболівальники України.
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0
0
Alex51 (KYIV Zoo)
28.03.2021 в 23:44
два дебила это сила
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+2
-2
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Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 00:17
ты один, а второй кто ???
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+1
-2


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