Почти счастливый финал. ВИДЕО ответного гола Финляндии после привоза от Миколенко

Ничья на совести тренерского штаба , а не юношей Забарного и Мыколенко! Тактика в пять защитников нужна только с сильнейшими сборными ну уж никак не с середняками! перемудрил Шева со своими итальянцами!!! Интересно как наши будут преодолевать казахский автобус тоже в пять оборонцев будут играть???