Чемпионат мира FIFA
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Почти счастливый финал. ВИДЕО ответного гола Финляндии после привоза от Миколенко
Победа была близка
Фото: Александр Приходько
В матче второго тура отборочного раунда к Чемпионату мира 2022 Украина на своем поле принимает Финляндию.
"Сине-желтые" повели в счете на 80-й минуте встречи, но к сожалению не сумели удержать преимущество. Ошибка от Виталия Миколенко привела к пенальти в ворота Бущана и удалению защитника. Георгий не справился с ударом Пукки.
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Комментарии (9)
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