Шевченко: Провели неплохой матч, но я очень недоволен последними пятью минутами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию после игры против Финляндии.

"В первую очередь хочу пожелать, чтобы игрок Финляндии, который получил травму, Гранлунд, поскорее поправился. Надеюсь, что с ним не было ничего серьезного. Его травма - это неприятный момент. Нужно обязательно поддержать этого игрока.

Думаю, что мы провели неплохой матч, но я очень недоволен последними пятью минутами. Был ряд ошибок. Это не только вина Миколенко, а коллективные ошибки. Может игроки не услышали, что должны были перестроиться. Пять минут мы не доиграли и упустили победу. А так, команда играла хорошо, игроки выполнили установку. Все шло по нашему плану. Был забит хороший гол.

Давила ли Финляндия сильнее Франции? В конце у них не было другого выбора. Они играли вперед, а мы допустили ошибку. Я считаю, что мы не доиграли концовку матча. Думаю, что это послужит нам хорошим уроком. Мы растерялись, была серия ошибок, которые не должны повторяться.

В целом, мы сыграли отличный матч, владели инициативой, не дали сопернику практически ничего сделать. Мы владели мячом. Во втором тайме у нас стали заканчиваться силы, мы выпустили свежих игроков, забили отличный мяч. У нас есть ресурсы играть и по сегодняшней схеме, и в 4-3-3. Сегодняшний матч показал, что эта схема позволяет хорошо сыграть в атаке.

Мы готовимся к каждому матчу той обоймой, которая у нас есть. То количество игроков, которое сейчас вызваны, я считаю, что это лучшие игроки, которые есть в Украине.

Довбик оказался вне списка, потому что у нас два форварда попали в заявку. Один вышел на поле, другой забил гол. У меня нет возможности заявлять 30 футболистов на игру.

Мораес долго ждал свой первый гол. Жаль, что его гол не стал победным. Жуниор вышел и усилил игру. Сейчас был непростой матч и я поздравляю Мораеса с его забитым мячом", - заявил Шевченко.

Свой следующий матч "сине-желтые" проведут в среду против Казахстана.