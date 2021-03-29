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Шевченко: Провели неплохой матч, но я очень недоволен последними пятью минутами

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Слово нашему наставнику

Шевченко: Провели неплохой матч, но я очень недоволен последними пятью минутами

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию после игры против Финляндии.

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"В первую очередь хочу пожелать, чтобы игрок Финляндии, который получил травму, Гранлунд, поскорее поправился. Надеюсь, что с ним не было ничего серьезного. Его травма - это неприятный момент. Нужно обязательно поддержать этого игрока.

Думаю, что мы провели неплохой матч, но я очень недоволен последними пятью минутами. Был ряд ошибок. Это не только вина Миколенко, а коллективные ошибки. Может игроки не услышали, что должны были перестроиться. Пять минут мы не доиграли и упустили победу. А так, команда играла хорошо, игроки выполнили установку. Все шло по нашему плану. Был забит хороший гол.

Давила ли Финляндия сильнее Франции? В конце у них не было другого выбора. Они играли вперед, а мы допустили ошибку. Я считаю, что мы не доиграли концовку матча. Думаю, что это послужит нам хорошим уроком. Мы растерялись, была серия ошибок, которые не должны повторяться.

В целом, мы сыграли отличный матч, владели инициативой, не дали сопернику практически ничего сделать. Мы владели мячом. Во втором тайме у нас стали заканчиваться силы, мы выпустили свежих игроков, забили отличный мяч. У нас есть ресурсы играть и по сегодняшней схеме, и в 4-3-3. Сегодняшний матч показал, что эта схема позволяет хорошо сыграть в атаке.

Мы готовимся к каждому матчу той обоймой, которая у нас есть. То количество игроков, которое сейчас вызваны, я считаю, что это лучшие игроки, которые есть в Украине.

Довбик оказался вне списка, потому что у нас два форварда попали в заявку. Один вышел на поле, другой забил гол. У меня нет возможности заявлять 30 футболистов на игру.

Мораес долго ждал свой первый гол. Жаль, что его гол не стал победным. Жуниор вышел и усилил игру. Сейчас был непростой матч и я поздравляю Мораеса с его забитым мячом", - заявил Шевченко.

Свой следующий матч "сине-желтые" проведут в среду против Казахстана.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Финляндия
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Комментарии (7)
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vituynia (Черкассы)
29.03.2021 в 01:44
И только Шевченко, весь в белом...Думал у него хватит смелости взять ответственность за эту позорную игру на себя...
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 01:46
та щаз...
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Joyce (Donetsk)
29.03.2021 в 01:39
По сравнению с матчем с Францией, сыграли отвратительно. Из-за постоянной потери мяча сами же отправляли финнов в контратаки. Спокойствие Шевы есть хорошо. Но вот обманывать себя все же не стоит.
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0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 01:27
А где вопросы по заменам? Например, кто заставляет марлоса и коваленку выпускать???
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 01:23
нет Шева ты не угадал составом --поэтому и проиграли --пригласи Буяльского у него хорошая схема лучше чем Коноплянко сидячия
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+2
0
c99baf (Харьков)
29.03.2021 в 01:12
"В целом, мы сыграли отличный матч, владели инициативой"- Ну и кто видел отличный матч?
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+2
0
Rosanero (palermo)
29.03.2021 в 00:52
А толку з того контролю, як команда не розуміє третьої як довести атаку до завершення, все назад і один пас став роковим.
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+2
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