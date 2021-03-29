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Делим с финнами второе место. Таблица группы Украины в отборе на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Делим с финнами второе место. Таблица группы Украины в отборе на ЧМ-2022

Фото: AFP/Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В европейской квалификации на ЧМ-2022 сыграно уже два тура. Напомним, что на Чемпионат мира в Катаре выходят победители каждой группы. Вторые места ожидают стыковые матчи.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 2 1 1 0 3-1 +2 4
2 Финляндия 2 0 2 0 3-3 0 2
3 Украина 2 0 2 0 2-2 0 2
4 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 2-2 0 1
5 Казахстан 1 0 0 1 0-2 -2 0
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В статье: Украина Франция Босния и Герцеговина Казахстан Финляндия
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