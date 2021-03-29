Чемпионат мира FIFA
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Делим с финнами второе место. Таблица группы Украины в отборе на ЧМ-2022
Следим за ситуацией в нашем квинтете
Фото: AFP/Автор - неизвестен
В европейской квалификации на ЧМ-2022 сыграно уже два тура. Напомним, что на Чемпионат мира в Катаре выходят победители каждой группы. Вторые места ожидают стыковые матчи.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|2
|1
|1
|0
|3-1
|+2
|4
|2
|Финляндия
|2
|0
|2
|0
|3-3
|0
|2
|3
|Украина
|2
|0
|2
|0
|2-2
|0
|2
|4
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|5
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
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