Список Рамоса: ТОП-10 ветеранов национальных сборных Европы

Новый рекорд Луки Модрича по матчам за Хорватию снова привлек внимание к ветерану.

Оказывается, во всей Европе осталось лишь трое действующих футболистов, у которых больше матчей за свои сборные. Причем один из них с международной карьерой уже завязал.

Серхио Рамос и Криштиану Роналду известны всей планете. Но слышали ли вы имена Ильдефонса Лимы и Константина Васильева? Между тем, в своих странах они настоящие легенды и десятилетиями вызываются в сборную, что помогло обоим войти в ТОП-10 рекордсменов Европы по количеству международных матчей из ныне играющих футболистов.

Серхио Рамос (Испания) - 2005- н.в. - 179 матчей (23 гола)

Рамос дебютировал за сборную в марте 2005 года в матче против Китая (3:0). Тогда он еще выступал за "Севилью". За 15 лет в команде Серхио выиграл все, что только можно - два чемпионата Европы и чемпионат мира. Если здоровье не подкачает, то защитник "Реала" уже в этом году побьет мировой рекорд по количеству матчей за сборную, который принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

Джанлуиджи Буффон (Италия) - 1997-2018 - 176 матчей

А вот Джиджи хоть и продолжает играть за "Ювентус" в свои 42 года, но со сборной уже завязал. Его последний аккорд не удался - осенью 2017-го "Скуадра Адзурра" проиграла в стыковых матчах за место на ЧМ Швеции. После этого Буффон сыграл только товарняк с Аргентиной и ушел. Впрочем, был у него и большой успех - победа на ЧМ-2006.

Криштиану Роналду (Португалия) - 2003 - н.в. - 172 матча (102 гола)

36-летний супербомбардир претендует не только на рекорд по количеству матчей за сборную, но и на рекорд по голам. До иранца Али Даеи с его 109 мячами осталось рукой подать. В дебютном матче за Португалию Роналду не забил, но отметился ассистом на Симау - это было 20 августа 2003-го против Казахстана. Высшая точка его международной карьеры - победа на Евро-2016.

Лука Модрич (Хорватия) - 2006 - н.в. - 135 матчей (16 голов)

Лидер хорватской сборной дебютировал в команде в марте 2006-го в победном спарринге против Аргентины (3:2). Видимо, у Луки какой-то зуб на "альбиселесте". На ЧМ-2018 он их окончательно разбил, дотащив Хорватию до сенсационного финала. За тот турнир Модрич был удостоен Золотого мяча - это апогей его карьеры.

Андрес Иньеста (Испания) - 2006-2018 - 131 матч (13 голов)

36-летний Волшебник уже завязал с международной карьерой, но не с футболом. Он еще играет в Японии за "Виссел Кобе", а значит, остается микроскопическая вероятность, что ему еще устроят прощальный матч и он улучшит свои цифры. Впрочем, карьера Иньесты в сборной и без того блистательна. Как и Рамос, Андрес выиграл с командой два Евро и ЧМ, причем отличился победным голом в финале Мундиаля. Жаль только, концовку смазал, провалившись на ЧМ-2018.

Лукас Подольский (Германия) - 2004-2017 - 130 матчей (49 голов)

Тот же случай. Подольский ушел из Бундестим весной 2017-го, немного не дотянув до ЧМ-2018. Он из того редкого сорта футболистов, чья карьера в сборной оказалась лучше, чем в клубах. Победа на ЧМ-2014 - это вершина, но и без того Лукас блистательно играл многие годы, забивал на двух Мундиалях и даже в прощальной игре с Англией (1:0) тоже отличился победным мячом. После таких подвигов можно и доигрывать себе в удовольствие в курортной Анталье.

Жоау Моутинью (Португалия) - 2005 - н.в. - 128 матчей (7 голов)

Самый стабильный из оруженосцев Роналду. Травмы получал редко, удалялся еще реже - и таким образом набегал 128 игр за Португалию уже в 34 года. Выигрывал с командой Евро-2016, но героем турнира точно не был - после двух выходов в старте попал на скамейку и даже пропустил одну игру плей-офф против Хорватии. Последнее время сильно потерял в скорости, но его навыки контроля мяча остаются востребованными в сборной, и Моутинью сыграл 45 минут против Азербайджана (1:0) неделю назад.

Ильдефонс Лима (Андорра) - 1997 - н.в. - 127 матчей (11 голов)

Самое удивительное, что в крови 41-летнего защитника нету вообще ничего андоррского! Он родился в Барселоне, его мать из Каталонии, а отец андалусиец. Лима попал в Андорру в 2 года с семьей, и так стал местной легендой. Сегодня он доигрывает в чемпионате своей крохотной страны, но на пике карьеры выступал за "Лас-Пальмас", "Райо Вальекано" и швейцарскую "Беллинцону".

Константин Васильев (Эстония) - 2006 - н.в. - 127 матчей (25 голов)

Лучший хавбек в истории эстонской сборной вообще-то русский. Васильев подал документы на эстонское гражданство в 2002 году, чтобы играть за сборную, и положительный ответ пришел лишь в 2006-м. С тех пор ему и орден вручали, и премии разные - в общем, Васильев в Таллине давно не чужой, а "свой Костя", так его величают. Лучшие годы карьеры плеймейкер с пушечным ударом провел в РФ и Польше. Для Эстонии он и в 36 лет топ - в прошлом сезоне за "Флору" оформил 10+10 в 25 турах.

Рагнар Клаван (Эстония) - 2003 - н.в. - 126 матчей (3 гола)

Ну и еще один эстонец, только на сей раз эстонского происхождения. Клавана вы наверняка запомнили по играм за "Ливерпуль". По большей части, впечатление от его игры было: "А кто его вообще подписал?" Закинуло Рагнара тогда слишком высоко, спору нет, зато в "Аугсбурге" и "АЗ" он выглядел неплохо, да и в сборной Эстонии выкладывался, как умел. Последнее время Клавана достают травмы, но завершать со сборной он не спешит, как и Васильев. Молодое поколение у прибалтов очень слабое и даже сегодня уступает суперветеранам.