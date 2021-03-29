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Досадная ничья Украины, претендент на Лунина, рекорд Второй лиги. Главные новости за 28 марта
А также тяжелая победа Испании и другие прогнозируемые результаты отбора
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 марта
Украина упустила победу над Финляндией на последних минутах
Как и ожидалось, матч отбора к ЧМ-2022 выдался крайне тяжелым. Андрей Шевченко снова использовал тактику с тремя центральными защитниками, хотя на этот раз именно сине-желтые действовали первым номером. В общем, финны довольно уверенно защищались, но и украинцы давили. Наконец, на 80-й минуте Мораесу удалось забить гол после прострела Караваева. Но уже перед финальным свистком Мыколенко не смог выбить мяч и завалил форварда Финляндии Теему Пукки. Сам пострадавший реализовал пенальти - 1:1 в итоге. В другом матче группы D Франция обыграла Казахстан 2:0 и возглавила квинтет. У Финляндии и Украины по два балла.
Испания чудом избежала потери очков
В группе В Грузия принимала Испанию на своем поле. Хозяева открыли счет на исходе первого тайма, но Ферран Торрес забил ответный сразу после перерыва. Счет 1:1 держался до 90+2-й минуты, пока Дани Ольмо не нанес удар в верхний угол из-за пределов штрафной. В Испании четыре очка, а лидирует в группе Швеция, которая разгромила Косово 3:0. Златан Ибрагимович не забивал, но отдал результативную передачу.
Италия и Швейцария берут максимум
В группе С Скуадра Адзурра на выезде обыграла сборную Болгарии - в первом тайме с пенальти забил Белотти, под конец игры Локателли. Швейцария забила Литве уже на второй минуте - отличился Шакири, но на этом все и закончилось. В среду Италия и Швейцария встретятся в очном поединке.
Дания поиздевалась над Молдовой
В группе F выступает будущий соперник Украины на Евро - Австрия. В игре с Фарерскими островами австрийцы пропустили первыми, но Драгович сравнял, а затем бело-красные забили еще дважды - 3:1 в итоге. Дания демонстрирует 100% результат - на этот раз разгром Молдовы 8:0. Главное действующее лицо - Миккель Дамсгаард из "Сампдории", у него 2 + 2 по системе гол + пас. Наконец Израиль и Шотландия сыграли вничью 1: 1.
В группе I побеждают фавориты
Англия в гостях обыграла сборную Албании. Героем стал Гарри Кейн, который забил сам и ассистировал Маунту. Польша ограничилась тремя голами в ворота Андорры - дубль на счету Левандовского. Венгрия столько же забила в ворота Сан-Марино.
Армения и Германия идут без потерь
В группе J сборная Германии обыграла Румынию на ее поле. Единственный гол на счету Гнабри. Не отстает от Бундестим Армения - даже без Генриха Мхитаряна ей удалось обыграть Исландию 2:0. Первую победу в отборе получила Северная Македония - соперник сборной Украины на Евро разгромил Лихтенштейн 5:0.
На Лунина появился претендент
Голкипер мадридского "Реала", который, к слову, не попал в заявку Украины на матч с Финляндией, заинтересовал другой клуб испанской Ла Лиги. "Гранада" ищет замену для своего нынешнего первого номера португальца Руи Силвы, который покинет команду летом. Лунин - один из кандидатов на замену, хотя в "Гранаде", которая занимает восьмое место в чемпионате, также рассматривают вратаря "Севильи" Вацлика и вратаря "Бешикташа" Ювакурана.
Во Второй лиге установлен рекорд посещаемости
Харьковский "Металл" принимал черкасский "Днепр" и спокойно победил со счетом 5:0. Ничего особенного, но этот матч посетили 8648 зрителей. В нынешнем сезоне это рекорд посещаемости не только для Второй лиги, но и для всех украинских дивизионов, включая УПЛ. "Металл" продолжает лидировать в группе Б с отрывом от "Кривбасса" и "Металлурга" в шесть очков. Запорожцы, к слову, разгромили "Никополь" 7:1.
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