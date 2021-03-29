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Выпустили синицу из рук. ФОТО репортаж с матча Украина - Финляндия

Чемпионат мира FIFA
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Сине-желтые ограничились ничьей в игре со скандинавами

Выпустили синицу из рук. ФОТО репортаж с матча Украина - Финляндия

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

После ничьей со сборной Франции в лагере сборной Украины неоднократно подчеркивали, что тот результат нужно подкрепить победой над Финляндией, которая справедливо считается конкурентом в борьбе за второе место. Нет оснований жаловаться - сине-желтые выложились максимально и в целом были близки к успеху. На 80-й минуте Жуниор Мораес таки отправил мяч в сетку. Но одно опрометчивое действие в защите привело к тяжелым последствиям - Пукки реализовал пенальти, назначенный за фол Миколенко. Ничья 1:1 в итоге.

Яркие кадры с матча Украина - Финляндия смотрите в фото репортаже корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.

Фотогалерея

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В статье: Украина Финляндия фото
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