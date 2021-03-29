Тренер сборной Финляндии: Мы довольны ничьей в матче с соперником такого уровня

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал матч квалификации чемпионата мира-2022 против Украины (1:1).

"Для нас это была очень тяжелая игра. Команда показала психологическую стойкость, благодаря которой нам удалось уйти от поражения. Я действительно горжусь доблестью своих подопечных, их высокой работоспособностью в столь напряженном поединке.

Мы хорошо защищались, и я доволен тем, что нам удалось взять одно очко, играя против сборной такого уровня.

Играть с Украиной на выезде - большой вызов. Возможно, я был не очень рад домашний ничьей с Боснией и Герцеговиной, но в Киеве мы получили действительно хороший для нас результат.

Наша цель заключалась в том, чтобы быть максимально сконцентрированными весь матч. Нам удалось забить один гол, хотя было еще несколько шансов. В целом, 1-1 – хороший результат", - сказал Канерва.