  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Тренер сборной Финляндии: Мы довольны ничьей в матче с соперником такого уровня
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Финляндии: Мы довольны ничьей в матче с соперником такого уровня

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Маркку Канерва остался доволен результатом со сборной Украины

Тренер сборной Финляндии: Мы довольны ничьей в матче с соперником такого уровня

Фото: Palloliitto.fi

Новина українською

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал матч квалификации чемпионата мира-2022 против Украины (1:1).

"Для нас это была очень тяжелая игра. Команда показала психологическую стойкость, благодаря которой нам удалось уйти от поражения. Я действительно горжусь доблестью своих подопечных, их высокой работоспособностью в столь напряженном поединке.

Мы хорошо защищались, и я доволен тем, что нам удалось взять одно очко, играя против сборной такого уровня.

Играть с Украиной на выезде - большой вызов. Возможно, я был не очень рад домашний ничьей с Боснией и Герцеговиной, но в Киеве мы получили действительно хороший для нас результат.

Наша цель заключалась в том, чтобы быть максимально сконцентрированными весь матч. Нам удалось забить один гол, хотя было еще несколько шансов. В целом, 1-1 – хороший результат", - сказал Канерва.

Читайте такжеШевченко: Провели неплохой матч, но я очень недоволен последними пятью минутами

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Финляндия Маркку Канерва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
palloliitto.fi

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 12:08
Могли б і виграти.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 10:19
))))))))))))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...