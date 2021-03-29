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Пукки: Гол? Центрбек Украины просто потерял мяч, а затем был вынужден фолить на мне
Футболист сборной Финляндии реализовал пенальти в конце матча
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-22.
"Остались довольны тем, как сыграли сегодня (28 марта - прим.) Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей. Не знаю, что случилось в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", - сказал Пукки.
Напомним, что после ошибки Виталия Миколенко в собственной штрафной, Теэму Пукки реализовал пенальти.
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