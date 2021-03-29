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Пукки: Гол? Центрбек Украины просто потерял мяч, а затем был вынужден фолить на мне

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Футболист сборной Финляндии реализовал пенальти в конце матча

Пукки: Гол? Центрбек Украины просто потерял мяч, а затем был вынужден фолить на мне

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"Остались довольны тем, как сыграли сегодня (28 марта - прим.) Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей. Не знаю, что случилось в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", - сказал Пукки.

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Напомним, что после ошибки Виталия Миколенко в собственной штрафной, Теэму Пукки реализовал пенальти.

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В статье: Финляндия Теэму Пукки
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Источник:
UEFA

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 11:01
Краще би Миколенко не фолив. Ну може Пуккі і забив би, а може й ні. Принаймні обішлося би без вилучення і було би більше шансів відігратися.
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 11:49
Такое... Бущан пенальти почти вытянул...
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