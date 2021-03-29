Пукки: Гол? Центрбек Украины просто потерял мяч, а затем был вынужден фолить на мне

Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"Остались довольны тем, как сыграли сегодня (28 марта - прим.) Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей. Не знаю, что случилось в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", - сказал Пукки.