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Драгович спасает от неприятностей под присмотром Монзуль. ВИДЕО обзор матча Австрия - Фареры
Смотреть видео обзор матча Австрия - Фарерские острова, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Австрия - Фарерские острова, которые встречались во втором туре европейского отбора к Чемпионату мира 2022. Гости забили первыми, но хозяева еще в первом тайме не только отыгрались (экс-защитник Динамо Александр Драгович), но и сняли вопрос о победителя, забив еще дважды. Австрия, которая является соперником Украины на Евро-2020, одержала свою первую победу в отборе, до этого была ничья с Шотландией. Добавим, что на поединке работала украинская арбитр Екатерина Монзуль, которая за игру показала две желтые карточки.
Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа F
Австрия - Фарерские острова 3:1
Голы: Драгович 30 Баумгартнер 37, Калайджич 44 - Наттестад 19
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