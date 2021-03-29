Драгович спасает от неприятностей под присмотром Монзуль. ВИДЕО обзор матча Австрия - Фареры

Вашему вниманию видео обзор матча Австрия - Фарерские острова, которые встречались во втором туре европейского отбора к Чемпионату мира 2022. Гости забили первыми, но хозяева еще в первом тайме не только отыгрались (экс-защитник Динамо Александр Драгович), но и сняли вопрос о победителя, забив еще дважды. Австрия, которая является соперником Украины на Евро-2020, одержала свою первую победу в отборе, до этого была ничья с Шотландией. Добавим, что на поединке работала украинская арбитр Екатерина Монзуль, которая за игру показала две желтые карточки.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа F

Австрия - Фарерские острова 3:1

Голы: Драгович 30 Баумгартнер 37, Калайджич 44 - Наттестад 19