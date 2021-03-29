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Драгович спасает от неприятностей под присмотром Монзуль. ВИДЕО обзор матча Австрия - Фареры

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Австрия - Фарерские острова, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021

Драгович спасает от неприятностей под присмотром Монзуль. ВИДЕО обзор матча Австрия - Фареры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Австрия - Фарерские острова, которые встречались во втором туре европейского отбора к Чемпионату мира 2022. Гости забили первыми, но хозяева еще в первом тайме не только отыгрались (экс-защитник Динамо Александр Драгович), но и сняли вопрос о победителя, забив еще дважды. Австрия, которая является соперником Украины на Евро-2020, одержала свою первую победу в отборе, до этого была ничья с Шотландией. Добавим, что на поединке работала украинская арбитр Екатерина Монзуль, которая за игру показала две желтые карточки.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа F
Австрия - Фарерские острова 3:1
Голы: Драгович 30 Баумгартнер 37, Калайджич 44 - Наттестад 19

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В статье: Австрия Фарерские острова Александр Драгович Екатерина Монзуль Чемпионат мира 2022
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