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Болгария - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Болгария - Италия, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021

Болгария - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Nazionale Italiana

Новина українською

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Болгарии и Италии. Счет в матче открыл Андреа Белотти, пробив точным ударом с пенальти. После перерыва точку в этом поединке поставил Мануэль Локателли.

Для итальянцев это вторая победа на старте отбора. Болгария не заработала еще ни одного очка. Следующий матч, 31 марта сборная Италия на выезде сыграет с Литвой. Болгария проведет выездной матч с Северной Ирландией.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа С
Болгария - Италия 0:2
Голы: Белотти, 43 (пенальти), Локателли, 83

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В статье: Болгария Италия Чемпионат мира 2022
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