Болгария - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Болгарии и Италии. Счет в матче открыл Андреа Белотти, пробив точным ударом с пенальти. После перерыва точку в этом поединке поставил Мануэль Локателли.

Для итальянцев это вторая победа на старте отбора. Болгария не заработала еще ни одного очка. Следующий матч, 31 марта сборная Италия на выезде сыграет с Литвой. Болгария проведет выездной матч с Северной Ирландией.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа С

Болгария - Италия 0:2

Голы: Белотти, 43 (пенальти), Локателли, 83