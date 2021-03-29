Швейцария - Литва 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Швейцария - Литва, которые встречались во втором туре европейского отбора к Чемпионату мира 2022. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Шакири уже на второй минуте игры. Для Швейцарии это вторая победа подряд - следующий свой матч нейтралы сыграют в среду с еще одним фаворитом группы - Италией.

Отбор к ЧМ-2022. группа С

Швейцария - Литва 1:0

Гол: Шакири 2