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Швейцария - Литва 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Швейцария - Литва, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Швейцария - Литва, которые встречались во втором туре европейского отбора к Чемпионату мира 2022. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Шакири уже на второй минуте игры. Для Швейцарии это вторая победа подряд - следующий свой матч нейтралы сыграют в среду с еще одним фаворитом группы - Италией.
Отбор к ЧМ-2022. группа С
Швейцария - Литва 1:0
Гол: Шакири 2
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