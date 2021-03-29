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Выше на 10 сантиметров: поединок Швейцария – Литва начался позже из-за неправильных ворот

Чемпионат мира FIFA
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Выше на 10 сантиметров: поединок Швейцария – Литва начался позже из-за неправильных ворот

Фото: Telegraaf / Автор – неизвестен

Новина українською

Поединок квалификации на чемпионат мира-2022 между национальными сборными Швейцарии и Литвы начался примерно на 15 минут позже от запланированного времени. Все дело в том, что перекладина одной из рамок ворот на арене в Санкт-Галлене находилась на 10 сантиметров выше, чем в стандартной.

Сотрудникам стадиона пришлось быстро убирать "бракованные" ворота с поля и менять на запасные, резервный комплект нормам соответствовал.

Хердан Шакири открыл счет на 2-й минуте встречи, этот гол стал единственным в матче. На счету швейцарцев две победы в двух поединках, они делят первое место в таблице с Италией.

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В статье: Швейцария Литва
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Источник:
BeSoccer

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