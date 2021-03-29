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Выше на 10 сантиметров: поединок Швейцария – Литва начался позже из-за неправильных ворот
Давайте разбираться
Фото: Telegraaf / Автор – неизвестен
Поединок квалификации на чемпионат мира-2022 между национальными сборными Швейцарии и Литвы начался примерно на 15 минут позже от запланированного времени. Все дело в том, что перекладина одной из рамок ворот на арене в Санкт-Галлене находилась на 10 сантиметров выше, чем в стандартной.
Сотрудникам стадиона пришлось быстро убирать "бракованные" ворота с поля и менять на запасные, резервный комплект нормам соответствовал.
Bueno! Terminamos de narrar el primer tiempo en Suiza, van ganando los locales 1-0 con gol de Shaqiri, pero lo mejor ha sido el show de la portería! Les costó trabajo sacar la que media unos centímetros más! ???????????????? pic.twitter.com/4Ko1OfplSS— Marco Cancino (@MarcoCancino) March 28, 2021
Хердан Шакири открыл счет на 2-й минуте встречи, этот гол стал единственным в матче. На счету швейцарцев две победы в двух поединках, они делят первое место в таблице с Италией.
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