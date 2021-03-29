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Теперь Златан ассистирует пяткой. Косово - Швеция 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Косово - Швеция, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021
Фото: SwedeStats
Вашему вниманию видео обзор матча Косово - Швеция, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Счет в матче открыл Людвиг Аугустинссон на 12-й минуте встречи, после эффектной передачи пяткой от Златана Ибрагимовича. Также голы на счету Александера Исака и Хенрика Ларссона. После второго круга в активе Швеции 6 очков. Косово еще баллов не набирал.
Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа В
Косово - Швеция 0:3
Голы: Аугустинссон, 12, Исак, 35, Ларссон, 70 (пенальти)
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