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Успешный Бундестим. Румыния – Германия 0:1. Обзор матча и видео гола

Чемпионат мира FIFA
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Немцы в марте не проигрывают

Успешный Бундестим. Румыния – Германия 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: DFB / Автор – неизвестен

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В матче второго тура отборочного турнира на чемпионат мира-2022 сборная Румынии проиграла национальной команде Германии.

На 16-й минуте счет открыл вингер "Баварии". Антонио Рюдигер начал атаку, переведя снаряд на фланг, откуда Кай Хавертц прострелил на Гнабри – Серж ударом в касание отправил сферу в ворота. Напомним, Германия набрала 6 очков и сейчас занимает первое место в таблице группы.

Смотрите видеообзор матча 2-го тура отбора на ЧМ-2022 между сборными Румынии и Германии.

Бухарест. "Национальный".

Румыния – Германия 0:1

Гол: Гнабри (17)

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В статье: Германия Румыния
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