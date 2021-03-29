Успешный Бундестим. Румыния – Германия 0:1. Обзор матча и видео гола

В матче второго тура отборочного турнира на чемпионат мира-2022 сборная Румынии проиграла национальной команде Германии.

На 16-й минуте счет открыл вингер "Баварии". Антонио Рюдигер начал атаку, переведя снаряд на фланг, откуда Кай Хавертц прострелил на Гнабри – Серж ударом в касание отправил сферу в ворота. Напомним, Германия набрала 6 очков и сейчас занимает первое место в таблице группы.

Смотрите видеообзор матча 2-го тура отбора на ЧМ-2022 между сборными Румынии и Германии.

Бухарест. "Национальный".

Румыния – Германия 0:1

Гол: Гнабри (17)