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После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Интересное оправдание

После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В УЕФА объяснили, почему на матчах квалификации ЧМ-2022 не используется система видеоповторов. Напомним, в поединке между Португалией и Сербией (2:2) Криштиану Роналду забил гол в компенсированное время, однако арбитры не засчитали взятие ворот, решив, что снаряд не пересек линию.

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"В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить VAR в отборочном турнире. Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 вместо запуска с кампании-2020/21, а также отозвать предложение о внедрении VAR в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе".

"Осенью прошлого года VAR также не использовался на групповом этапе Лиги наций, до настоящего времени система никогда не использовалась в матчах группового этапа европейских сборных на стадии отбора".

Эпизод вызвал настоящий скандал, арбитру даже пришлось извиняться перед португальцами за свое ошибочное решение. Роналду покинул поле до свистка, бросив капитанскую повязку на газон.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия УЕФА VAR
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Источник:
AP News

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Комментарии (8)
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androma (Вересневе)
29.03.2021 в 16:07
Тю, а я возмущався що на кубковому матчі Верес - Зоря не було ВАРу. А причина виявляється " Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности..." Вміють же в Європі дуркувать.
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0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.03.2021 в 15:16
УЄФА, досить нам казки розказувати, всі знають, що у вас там продажні тварі і проститутки! Не ввели ВАР, бо вам потрібно запасний аеродром, щоб в разі потреби протягти на ЧС потрібну команду, на всяк випадок залишили собі поле для маневру! Як от наприклад гру рукой Анрі в стикових матчах з Ірландцями в листопаді 2009року!
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.03.2021 в 14:10
Не зря кр7 ещё называют плаксивой бабой, нюней и инстасамкой. По такому пустяшному поводу она закатала истерику... Лучше бы брал пример с великого ЛЕО МЕССИ...В конце января 2017 года, Барса проигрывала Бетису в гостях, оставалось 10 минут играть, мяч на пол метра залетел в ворота Бетиса, а судья 2 раза Эрнандес гол не засчитал. Или, в ноябре 2017 года Месси забил аналогичный гол Валенсии.. Мяч на пол метра уже был в ворота, а арбитр не захотел засчитать гол. В обеих случаях, капитан великой Барселоны повёл себя, как настоящий мужчина! Не стал выяснять отношения с арбитром, не швырял на газон капитанскую повязку, а просто продолжил играть!
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+3
-1
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Rriddle (Ukraine )
29.03.2021 в 14:57
Ещё раз подтверждает, что карлику пох, а Кристина переживает, и всей душой живёт футболом
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+1
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.03.2021 в 16:06
Учитывая тот факт, что карлик в понимании всех фанатов футбола, это Флорентино Перес, я не знаю, к чему ты тут прилепил презика Реала. А, что касается кристины, то он переживает исключительно за свою статистику!
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
29.03.2021 в 12:38
ну всё правильно сделал, а то карлика не тронь сразу слёзы крик и судьи тянут а тут метр за линией а судья барбиселонец )) фоток еще нет его в форме барби?
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+1
-8
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Dany_Red (Харьков)
29.03.2021 в 12:36
Заворушилися курви.. якісь подвійні стандарти - нам забивають - усі мовчать, Роналду закатив істерику, мов та баба, так вони пояснювання пишуть
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+4
-2
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dimonxman again (London)
29.03.2021 в 14:35
Обрати внимание, если б у нас тоже закатили скандал - объяснение пришлось бы писать нам! Вот где двойные стандарты.
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+2
0


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