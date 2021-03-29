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После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
Интересное оправдание
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В УЕФА объяснили, почему на матчах квалификации ЧМ-2022 не используется система видеоповторов. Напомним, в поединке между Португалией и Сербией (2:2) Криштиану Роналду забил гол в компенсированное время, однако арбитры не засчитали взятие ворот, решив, что снаряд не пересек линию.
"В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить VAR в отборочном турнире. Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 вместо запуска с кампании-2020/21, а также отозвать предложение о внедрении VAR в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе".
"Осенью прошлого года VAR также не использовался на групповом этапе Лиги наций, до настоящего времени система никогда не использовалась в матчах группового этапа европейских сборных на стадии отбора".
Эпизод вызвал настоящий скандал, арбитру даже пришлось извиняться перед португальцами за свое ошибочное решение. Роналду покинул поле до свистка, бросив капитанскую повязку на газон.
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