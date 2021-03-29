Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, сможет ли Роберт Левандовский принять участие в поединке Англия – Польша
Что делать без лидера?
Фото: laczynaspilka.pl / Автор – неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Польши Роберт Левандовский пропустит поединок третьего тура квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Англии, как сообщает пресс-служба польской сборной.
Роберт был заменен в середине второго тайма матча с Андоррой (3:0) из-за дискомфорта в колене. Медики диагностировали у форварда повреждение коллатеральной связки правого колена.
Таким образом, Левандовский не успеет вернуться к матчу против "трех львов" (31 марта), реабилитация потребует 5-10 дней и форсировать восстановление не собираются, чтобы не усугубить травму. Он вернется в расположение "Баварии".
Популярное сейчас
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Стал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых
- Бущан: Я сказал Миколенко, чтобы мяч скидывал мне - этим я его запутал
- Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины