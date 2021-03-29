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Стало известно, сможет ли Роберт Левандовский принять участие в поединке Англия – Польша

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Что делать без лидера?

Стало известно, сможет ли Роберт Левандовский принять участие в поединке Англия – Польша

Фото: laczynaspilka.pl / Автор – неизвестен

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Польши Роберт Левандовский пропустит поединок третьего тура квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Англии, как сообщает пресс-служба польской сборной.

Роберт был заменен в середине второго тайма матча с Андоррой (3:0) из-за дискомфорта в колене. Медики диагностировали у форварда повреждение коллатеральной связки правого колена.

Таким образом, Левандовский не успеет вернуться к матчу против "трех львов" (31 марта), реабилитация потребует 5-10 дней и форсировать восстановление не собираются, чтобы не усугубить травму. Он вернется в расположение "Баварии".

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В статье: Роберт Левандовский Англия Польша
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Источник:
laczynaspilka.pl

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
29.03.2021 в 16:12
З ПСЖ зіграє?
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