Стало известно, сможет ли Роберт Левандовский принять участие в поединке Англия – Польша

Нападающий мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Польши Роберт Левандовский пропустит поединок третьего тура квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Англии, как сообщает пресс-служба польской сборной.

Роберт был заменен в середине второго тайма матча с Андоррой (3:0) из-за дискомфорта в колене. Медики диагностировали у форварда повреждение коллатеральной связки правого колена.

Таким образом, Левандовский не успеет вернуться к матчу против "трех львов" (31 марта), реабилитация потребует 5-10 дней и форсировать восстановление не собираются, чтобы не усугубить травму. Он вернется в расположение "Баварии".