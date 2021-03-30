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Малиновский стал ориентиром, а Миколенко – заложником собственной усталости. Аудиомнение #83
Гимн Украины перед стартовым свистком прервался не к добру
Фото: UA-Футбол / Автор – Александр Приходько
Обсуждаем поединок второго тура отбора на ЧМ-2022 между украинцами и финнами. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Обсуждаем состав (где Шапаренко и Мораес в старте?!) и тактику от тренерского штаба сборной Украины (немного расходимся по поводу схемы), поздравляем Пукки с Днем рождения, разбираем злосчастный момент. Задаем всего один, но очень важный вопрос к Шевченко касательно замен, удивляемся надеждам игроков на ресурс Малиновского. Бущан оформил чистосердечное признание и привлек наше внимание – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:31 – Составы, опять блеклый первый тайм;
04:25 – Второй тайм, как гол Мораеса ознаменовал провал Яремчука;
08:46 – Подарок для Пукки, сравниваем Миколенко с ТАА;
14:37 – Подводим итоги и обсуждаем, чего ждать в матче с Казахстаном;
17:13 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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