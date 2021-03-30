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Малиновский стал ориентиром, а Миколенко – заложником собственной усталости. Аудиомнение #83

Чемпионат мира FIFA
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Гимн Украины перед стартовым свистком прервался не к добру

Малиновский стал ориентиром, а Миколенко – заложником собственной усталости. Аудиомнение #83

Фото: UA-Футбол / Автор – Александр Приходько

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок второго тура отбора на ЧМ-2022 между украинцами и финнами. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Обсуждаем состав (где Шапаренко и Мораес в старте?!) и тактику от тренерского штаба сборной Украины (немного расходимся по поводу схемы), поздравляем Пукки с Днем рождения, разбираем злосчастный момент. Задаем всего один, но очень важный вопрос к Шевченко касательно замен, удивляемся надеждам игроков на ресурс Малиновского. Бущан оформил чистосердечное признание и привлек наше внимание – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:31 – Составы, опять блеклый первый тайм;

04:25 – Второй тайм, как гол Мораеса ознаменовал провал Яремчука;

08:46 – Подарок для Пукки, сравниваем Миколенко с ТАА;

14:37 – Подводим итоги и обсуждаем, чего ждать в матче с Казахстаном;

17:13 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Финляндия Национальная сборная Украины Георгий Бущан Руслан Малиновский Теэму Пукки национальная сборная Финляндии Виталий Миколенко Подкаст Аудиомнение Илья Забарный Подкасты UA-Футбол
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