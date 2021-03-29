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В сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19 перед игрой с Украиной

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Сразу несколько человек из тренерского штаба сдали положительные тесты

В сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19 перед игрой с Украиной

Фото: Kazakhstan Football Federation

Новина українською

В расположении сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19. В эту среду, 31 марта команде предстоит сыграть матч против Украины в Киеве.

Сразу несколько человек из штаба сборной Казахстана по футболу заразились коронавирусом. Некоторые футболисты оказались в контактной группе с ними. Известно, что положительные тесты сдали тренер Сергей Калюбин и администратор Максим Шауберт.

Пока не известно, кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев. По идее, с заболевшими ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки.

Добавим, что сборная Казахстана сыграла лишь один матч в отборе на ЧМ-22, проиграв Франции (0:2). Украина сыграла вничью с французами (1:1) и финнами (1:1).

Напомним, что матч Украина — Казахстан пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском", 31 марта. Начало встречи - в 21:45.

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
Vesti.kz

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Комментарии (13)
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royalstas (Вінниця)
29.03.2021 в 15:53
Київський кантон настала твоя черга......
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
29.03.2021 в 15:48
Казахи приедут молодежной сборной и катнут ничейку с СБУ
Ответить
0
-1
viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 15:43
Втрачати нема чого! Павелко! Прояви Волю!!! Клич Доктора Смерть в куртці за 23 штуки баксів! Хай виписує бюлетень казахам.
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+1
0
viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 15:42
Ура! 3-0!!!
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
29.03.2021 в 15:31
Может хоть так выиграем
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 15:19
Я снова с вами! Заждались небось?)))
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 15:25
Так. Ридали навзрид без тебе.
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
29.03.2021 в 15:07
Небеса возвращают нам за швейцарцев, то Брюгге, теперь казахи
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 15:00
Запускаємо Ляшка (не політичного, а медичного блазня).
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0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 14:34
повезло, тепер ляшко заборонить казахам грати і 3:0 в кармані. чи не заборонить?
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+2
0
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 14:58
Главное сделать это вовремя, ну скажем за час до игры, чтобы у казахов не было времени решить проблему :)
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0
0
football_soccer (Украина)
29.03.2021 в 15:02
ну, мы не швейцарцы, если с нашей стороны такой фокус пойдет, нам тут же технарь нарисуют по причине срыва матча. Срывать матчи и ложить нагло еще в карман победу, такое позволено только швейцарцам. Кабинетная сборная международного уровня.
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 15:26
Впевнений, аби таке трапилося з німцями чи іспанцями, вони, швейцарці, би гру не відмінили.
+1
0


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