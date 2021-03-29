В сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19 перед игрой с Украиной

В расположении сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19. В эту среду, 31 марта команде предстоит сыграть матч против Украины в Киеве.

Сразу несколько человек из штаба сборной Казахстана по футболу заразились коронавирусом. Некоторые футболисты оказались в контактной группе с ними. Известно, что положительные тесты сдали тренер Сергей Калюбин и администратор Максим Шауберт.

Пока не известно, кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев. По идее, с заболевшими ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки.

Добавим, что сборная Казахстана сыграла лишь один матч в отборе на ЧМ-22, проиграв Франции (0:2). Украина сыграла вничью с французами (1:1) и финнами (1:1).

Напомним, что матч Украина — Казахстан пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском", 31 марта. Начало встречи - в 21:45.