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В сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19 перед игрой с Украиной
Сразу несколько человек из тренерского штаба сдали положительные тесты
Фото: Kazakhstan Football Federation
В расположении сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19. В эту среду, 31 марта команде предстоит сыграть матч против Украины в Киеве.
Сразу несколько человек из штаба сборной Казахстана по футболу заразились коронавирусом. Некоторые футболисты оказались в контактной группе с ними. Известно, что положительные тесты сдали тренер Сергей Калюбин и администратор Максим Шауберт.
Пока не известно, кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев. По идее, с заболевшими ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки.
Добавим, что сборная Казахстана сыграла лишь один матч в отборе на ЧМ-22, проиграв Франции (0:2). Украина сыграла вничью с французами (1:1) и финнами (1:1).
Напомним, что матч Украина — Казахстан пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском", 31 марта. Начало встречи - в 21:45.
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