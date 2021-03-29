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ФИФА может наказать Роналду за его реакцию после не засчитанного гола в игре с Сербией

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Эмоции Криштиану вряд ли понравились футбольным чиновникам

ФИФА может наказать Роналду за его реакцию после не засчитанного гола в игре с Сербией

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матч Сербия - Португалия в рамках отбора к ЧМ-2022 завершился огромным скандалом. На последних минутах игры при счете 2:2 Криштиану Роналду забил гол, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, считая, что мяч не пересек полностью линию ворот. На повторах, однако, заметно, что гол скорее был, чем нет.

Решение арбитра так разозлило Криштиану Роналду, что он покинул поле не дождавшись финального свистка, сбросив при этом капитанскую повязку. После игры он написал в своем Instagram, что из-за рефери "пострадала целая нация".

Однако такая бурная реакция пятикратного обладателя Золотого мяча может иметь для него негативные последствия. Как отмечают итальянские СМИ, поведение Роналду могут расценить как нарушение статьи 11 Дисциплинарного кодекса ФИФА, в которой говорится о "нарушении принципов честной игры".

"Ассоциации и клубы, а также игроки, официальные лица и любые другие члены или лица, выполняющие функции от их имени, должны соблюдать правила игры, Устава ФИФА, выполнять директивы и придерживаться руководящих принципов ФИФА, а также должны уважать принципы справедливости, лояльности и честности", - говорится в статье. В одном из пунктов указано, что к тем, кто своим поведением дискредитирует футбол или ФИФА, могут быть применены дисциплинарные санкции.

Добавим, что накануне УЕФА объяснил, почему на матчах отбора к ЧМ не задействована система VAR и фиксации взятия ворот. Их отсутствие обусловлено пандемией, которая провоцирует логистические трудности.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия ФИФА
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Источник:
Corriere dello Sport

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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 16:17
за те що він самовільно покинув поле під гри повинно бути покарання від ФІФА. А за те що кинув капітанську повязку то на місці футбольних чиновників Португалії треба на мінімум відсторонити від матчів збірної на декілька ігор. Треба мати гордість. А то прийшло і розтоптало.
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football_soccer (Украина)
29.03.2021 в 16:14
Т.е поведение Роналду нарушило принципы "честной игры" , а ошибки судьей напрямую влияющее на исходы матчей ничего не нарушают? Все норм? Из этого напрашивается самый простой вывод, что если судьей никогда не наказывают за ошибки, значит это вовсе не ошибки, а вполне обдуманное влияние на игру под покровительством ФИФА и УЕФА. Иначе мне понять, почему судьи неприкасаемые
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alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 16:02
судью надо было наказывать а не Роналдо
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