ФИФА может наказать Роналду за его реакцию после не засчитанного гола в игре с Сербией

Матч Сербия - Португалия в рамках отбора к ЧМ-2022 завершился огромным скандалом. На последних минутах игры при счете 2:2 Криштиану Роналду забил гол, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, считая, что мяч не пересек полностью линию ворот. На повторах, однако, заметно, что гол скорее был, чем нет.

Решение арбитра так разозлило Криштиану Роналду, что он покинул поле не дождавшись финального свистка, сбросив при этом капитанскую повязку. После игры он написал в своем Instagram, что из-за рефери "пострадала целая нация".

Однако такая бурная реакция пятикратного обладателя Золотого мяча может иметь для него негативные последствия. Как отмечают итальянские СМИ, поведение Роналду могут расценить как нарушение статьи 11 Дисциплинарного кодекса ФИФА, в которой говорится о "нарушении принципов честной игры".

"Ассоциации и клубы, а также игроки, официальные лица и любые другие члены или лица, выполняющие функции от их имени, должны соблюдать правила игры, Устава ФИФА, выполнять директивы и придерживаться руководящих принципов ФИФА, а также должны уважать принципы справедливости, лояльности и честности", - говорится в статье. В одном из пунктов указано, что к тем, кто своим поведением дискредитирует футбол или ФИФА, могут быть применены дисциплинарные санкции.

Добавим, что накануне УЕФА объяснил, почему на матчах отбора к ЧМ не задействована система VAR и фиксации взятия ворот. Их отсутствие обусловлено пандемией, которая провоцирует логистические трудности.