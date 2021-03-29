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Конфликт в сборной Франции. Марсьяль отказался пожать руку Мбаппе

Чемпионат мира FIFA
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Во время замены

Конфликт в сборной Франции. Марсьяль отказался пожать руку Мбаппе

PSG

Новина українською

Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль отказался пожать руку своему товарищу по команде Килиану Мбаппе во время замены в матче против Казахстана в отборочном этапе чемпионата мира-2022.

Марсьяль получил повреждение, ему пришлось покинуть игру из-за этого на 59 минуте.

Когда Антони уходил за пределы игрового поля, он проигнорировал протянутую руку Мбаппе во время замены. Футболист ПСЖ, как видно, был очень удивлен таким поведением партнера. А через 14 минут тот же Мбаппе не реализовал пенальти - вратарь угадал направление удара и отбил мяч.

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В статье: Франция Казахстан Антони Марсьяль
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