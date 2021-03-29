Конфликт в сборной Франции. Марсьяль отказался пожать руку Мбаппе

Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль отказался пожать руку своему товарищу по команде Килиану Мбаппе во время замены в матче против Казахстана в отборочном этапе чемпионата мира-2022.

Марсьяль получил повреждение, ему пришлось покинуть игру из-за этого на 59 минуте.

Когда Антони уходил за пределы игрового поля, он проигнорировал протянутую руку Мбаппе во время замены. Футболист ПСЖ, как видно, был очень удивлен таким поведением партнера. А через 14 минут тот же Мбаппе не реализовал пенальти - вратарь угадал направление удара и отбил мяч.