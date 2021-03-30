Украина – Казахстан. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Казахстана.

Ничья с Францией в Париже и паритет с финнами в Киеве – это абсолютно разные по оттенку мировые для команды Шевченко. "Сине-желтые" потеряли два важных зачетных пункта в поединке с "филинами" и теперь обязаны обыгрывать Казахстан. Выйдет ли тренерский штаб сборной Украины вновь с модулем 5-3-2? В каком состоянии находится оппонент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 31 марта – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Влад Петрушевский