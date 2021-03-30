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Украина – Казахстан. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
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Украина – Казахстан. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Фото: UA-Футбол / Автор – Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Казахстана.

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Ничья с Францией в Париже и паритет с финнами в Киеве – это абсолютно разные по оттенку мировые для команды Шевченко. "Сине-желтые" потеряли два важных зачетных пункта в поединке с "филинами" и теперь обязаны обыгрывать Казахстан. Выйдет ли тренерский штаб сборной Украины вновь с модулем 5-3-2? В каком состоянии находится оппонент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 31 марта – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Влад Петрушевский

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В статье: Андрей Шевченко Украина Казахстан ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Трансляция Аудио онлайн стрим
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