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Украина – Казахстан. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
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Фото: UA-Футбол / Автор – Александр Приходько
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Казахстана.
Ничья с Францией в Париже и паритет с финнами в Киеве – это абсолютно разные по оттенку мировые для команды Шевченко. "Сине-желтые" потеряли два важных зачетных пункта в поединке с "филинами" и теперь обязаны обыгрывать Казахстан. Выйдет ли тренерский штаб сборной Украины вновь с модулем 5-3-2? В каком состоянии находится оппонент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 31 марта – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Егор Старков и Влад Петрушевский
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