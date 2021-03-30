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Известна заявка сборной Казахстана на матч с Украиной
В списке тренера 27 игроков
Фото: kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отобрал футболистов, которые вылетели в Украину на матч в рамках отбора на ЧМ-22.
На выезд Байсуфинов взял следующий состав:
Вратари: Александр Мокин ("Тобол"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы").
Защитники: Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – "Тобол"), Нуралы Алип ("Кайрат"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Тимур Рудосельский ("Лори Ванадзор", Армения), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы").
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все - "Тобол"), Рамазан Оразов ("Чайка", Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – "Кайрат"), Владислав Васильев ("Энергетик-БГУ", Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – "Ордабасы"), Максим Федин, Максим Самородов (оба - "Актобе").
Нападающие: Абат Аймбетов ("Крылья Советов", Россия), Рамазан Каримов ("Каспий").
Отмечается, что предстоящий поединок пропустит полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, игрок уже вернулся в расположение ЦСКА.
Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится 31 марта на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 21:45.
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