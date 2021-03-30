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Известна заявка сборной Казахстана на матч с Украиной

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В списке тренера 27 игроков

Известна заявка сборной Казахстана на матч с Украиной

Фото: kff.kz

Новина українською

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отобрал футболистов, которые вылетели в Украину на матч в рамках отбора на ЧМ-22.

На выезд Байсуфинов взял следующий состав:

Вратари: Александр Мокин ("Тобол"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы").

Защитники: Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – "Тобол"), Нуралы Алип ("Кайрат"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Тимур Рудосельский ("Лори Ванадзор", Армения), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы").

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все - "Тобол"), Рамазан Оразов ("Чайка", Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – "Кайрат"), Владислав Васильев ("Энергетик-БГУ", Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – "Ордабасы"), Максим Федин, Максим Самородов (оба - "Актобе").

Нападающие: Абат Аймбетов ("Крылья Советов", Россия), Рамазан Каримов ("Каспий").

Отмечается, что предстоящий поединок пропустит полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, игрок уже вернулся в расположение ЦСКА.

Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится 31 марта на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 21:45.

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
Vesti.kz

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Комментарии (10)
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viajador (с. Печихвости)
30.03.2021 в 14:49
Какая боль! Какая боль!! Україна - Казахстан 15-0 !!!
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Artemanat (Кривой Рог)
30.03.2021 в 14:48
Ну если таких ребят не победить то о чм можно и не думать
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Rezerf (Чернігів)
30.03.2021 в 14:44
Хто це?
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.03.2021 в 14:32
Не повинно бути ніякої недооцінки.
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+2
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Юра с Амура (Дніпро)
30.03.2021 в 14:34
Фінів, мабуть, переоцінили. Виходити на них в 5 захисників...
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+2
0
viajador (с. Печихвости)
30.03.2021 в 14:50
Сцяними трапками закидають. Можна Жеку Селезньова випускати і Мілю.
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0
0
download1 (huyersk)
30.03.2021 в 14:23
Ну цих мають виносити в півноги
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+1
-2
avatar
Bastard (Одесса)
30.03.2021 в 14:29
ага, фінів теж...
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+2
0
UMK@ (Запорожье)
30.03.2021 в 14:34
У фінів є зірка Пуккі!
+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
30.03.2021 в 14:33
Так, склад не вражає. Глянув, що за нападник з Крила Рад. 0 - голів і 0 матчів...
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