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Чингисхан бы плакал. Монголия - Япония 0:14. Обзор матча, видео голов
Три гола - на добавленных минутах
Япония в отборе на ЧМ-2022 получила невероятную домашнюю победу над Монголией.
После 5 поединков Япония лидирует в группе с 5 победами (в 5 играх), 27 забитыми голами и нулем в графе пропущенных. Что интересно, для Японии такая победа не является рекордом, со счетом 15:0 они в 1967 году обыгрывали Филиппины.
Монголия - аутсайдер группы, но уже имеет на счету одну победу и 2 забитых гола.
Азиатская квалификация на ЧМ-2022
Группа F
Монголия - Япония 0:14 (0:5)
Голы: Хаш-Эрдени Туйя (39, автогол) - Минамино (13), Осако (23, 55, 90 + 2), Камада (26), Хидемаса (33), Инагаки (68, 90+3), Дзюн (73, 79), Кьога (78, 86), Асано (90+1)
Видеообзор матча
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