  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Чингисхан бы плакал. Монголия - Япония 0:14. Обзор матча, видео голов
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чингисхан бы плакал. Монголия - Япония 0:14. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Три гола - на добавленных минутах

Чингисхан бы плакал. Монголия - Япония 0:14. Обзор матча, видео голов

Новина українською

Япония в отборе на ЧМ-2022 получила невероятную домашнюю победу над Монголией.

После 5 поединков Япония лидирует в группе с 5 победами (в 5 играх), 27 забитыми голами и нулем в графе пропущенных. Что интересно, для Японии такая победа не является рекордом, со счетом 15:0 они в 1967 году обыгрывали Филиппины.

Монголия - аутсайдер группы, но уже имеет на счету одну победу и 2 забитых гола.

Азиатская квалификация на ЧМ-2022

Группа F

Монголия - Япония 0:14 (0:5)

Голы: Хаш-Эрдени Туйя (39, автогол) - Минамино (13), Осако (23, 55, 90 + 2), Камада (26), Хидемаса (33), Инагаки (68, 90+3), Дзюн (73, 79), Кьога (78, 86), Асано (90+1)

Видеообзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Япония отбор к ЧМ-2022 Монголия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 21:50
Монголами рассказывали как футбол играть?
Ответить
0
0
viha (Краков)
30.03.2021 в 21:49
"Збірна" при 3:0, мабуть, вже ходила би пішки по полю..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...