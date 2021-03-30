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С игроком украинского Миная в основе. Азербайджан - Сербия 1:2. Обзор матча, видео голов
Почти чудо, но не случилось
Фото: Фудбалски савез Србије
В стартовом составе хозяев на поле вышел атакующий игрок "Миная" из УПЛ Анатолий Нуриев. Он сыграл полтора тайма и был заменен на 69 минуте вместе с партнером по атаке.
К тому времени азербайджанцы создали маленькую сенсацию, потому что сумели сравнять счет с пенальти и довольно долго удерживали ничью.
Победу сербам принес второй гол нападающего Александра Митровича.
По итогам поединка Сербия идет на первом месте в группе, Азебрайджан - на последнем, пятом.
Европа, отбор на ЧМ-2022
Группа А, 3 тур
Баку, Олимпийский стадион
Азербайджан - Сербия 1:2 (0:1)
Голы: Махмудов (59, пенальти) - Митрович (16, 81)
Азербайджан: Магомедалиев - Аббас Гусейнов, Бадави Гусейнов, Медведев, Бадалов, Кривоцюк - Махмудов, Ибрагимли, Салахлы (Халилзад, 72) - Нуриев (Мадатов, 69 (Джафаркулиев, 79), Горбани (Шейдаев, 69)
Сербия: Райкович - Павлович, Стефан Митрович Спаич - Костич (Живкович, 64), Максимович (Груич, 64), Гудель, Милинкович-Савич, Радоньич (Ристич, 86) - Тадич (Йович, 75), Александр Митрович (Влахович, 86)
Видеообзор матча
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