С игроком украинского Миная в основе. Азербайджан - Сербия 1:2. Обзор матча, видео голов

В стартовом составе хозяев на поле вышел атакующий игрок "Миная" из УПЛ Анатолий Нуриев. Он сыграл полтора тайма и был заменен на 69 минуте вместе с партнером по атаке.

К тому времени азербайджанцы создали маленькую сенсацию, потому что сумели сравнять счет с пенальти и довольно долго удерживали ничью.

Победу сербам принес второй гол нападающего Александра Митровича.

По итогам поединка Сербия идет на первом месте в группе, Азебрайджан - на последнем, пятом.

Европа, отбор на ЧМ-2022

Группа А, 3 тур

Баку, Олимпийский стадион

Азербайджан - Сербия 1:2 (0:1)

Голы: Махмудов (59, пенальти) - Митрович (16, 81)

Азербайджан: Магомедалиев - Аббас Гусейнов, Бадави Гусейнов, Медведев, Бадалов, Кривоцюк - Махмудов, Ибрагимли, Салахлы (Халилзад, 72) - Нуриев (Мадатов, 69 (Джафаркулиев, 79), Горбани (Шейдаев, 69)

Сербия: Райкович - Павлович, Стефан Митрович Спаич - Костич (Живкович, 64), Максимович (Груич, 64), Гудель, Милинкович-Савич, Радоньич (Ристич, 86) - Тадич (Йович, 75), Александр Митрович (Влахович, 86)

Видеообзор матча