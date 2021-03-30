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Отбор на ЧМ-2022. Бельгия - Беларусь 8:0. Унизительный разгром без Лукаку и Де Брюйне

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Беларусь сопротивлялась всего 14 минут

Отбор на ЧМ-2022. Бельгия - Беларусь 8:0. Унизительный разгром без Лукаку и Де Брюйне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Роберто Мартинес вчера предупредил, что Ромелу Лукаку и Кевин Де Брюйне “не сыграют все 90 минут против Беларуси”. В итоге лидеры сборной Бельгии просидели весь на скамейке запасных. Их помощь не понадобилась – “красные дьяволы” вторым составом отгрузили безнадежной Беларуси восемь голов.

Для Ванакена, Троссарда и Прата сегодняшние голы за национальную команду были дебютными. Доку забил свой второй гол за Бельгию. Соперник сегодня позволял все.

14 минут продержалась Беларусь. Дальше голы посыпались один за другим. Невероятную степень свободы получил 18-летний вингер “Ренна” Жереми Доку. Именно он красиво ассистировал в первом голе Батшуайи, отдав пас не глядя. Через три минуты Ванакен беспрепятственно замкнул кросс Менье, а затем никто не помешал Троссарду пробить с 25 метров. В конце первого тайма Доку убежал от двух защитников и переиграл Гутора.

На первых минутах второго тайма дальним ударом уже отметился Прат и только после 0:5 Беларусь создала свой первый и единственный момент в матче. После не самого сильного удара Кендыша мяч издевательски прокатился мимо штанги…

Забил свой гол и вышедший на замену Бентеке, затем дубль оформил Троссард. Не обошлось без участия Доку. Прекрасный матч воспитанника “Андерлехта”. На 89-й минуте точку в матче поставил Ванакен, тоже оформив дубль.

8:0 – Бельгии не хватило одного гола, чтобы повторить свою крупнейшую победу в истории (9:0). Унизительный результат для Беларуси. Это крупнейшее поражение в ее истории.

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа E, третий тур. Левен, “Ден Дреф”

Бельгия – Беларусь 8:0

Голы: Батшуайи 14, Ванакен 17, Троссард 38, Доку 42, Прат 49, Бентеке 70, Троссард 76, Ванакен 89

Бельгия: Миньоле – Вертонген (Дендокер 64), Денайер (Боята 46), Алдервейрелд – Торган Азар, Ванакен, Прат (Тилеманс 71), Менье – Троссард, Доку (Янузай 77), Батшуайи (Бентеке 64)

Беларусь: Гутор – Юзепчук, Наумов, Павловец, Поляков – Эбонг (Савицкий 46), Кисляк (Маевский 61), Стасевич, Подстрелов (Сигневич 46) – Лисакович (Климович 74), Кендыш (Бахар 87)

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В статье: Беларусь Бельгия Национальная сборная Бельгии сборная Беларуси сборная Бельгии
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Комментарии (5)
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NikosFutboloidos (Chop)
31.03.2021 в 00:22
Батя, батя до чого ти збірну довів. Потрібно виставляти ОМОН.
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0
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avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.03.2021 в 23:54
Не так давно ватники и балалаечники-обожатели плешивого фюрера ( типа колаборанта олексина) с пеной у рта рассказывали, как хорошо жить в Белоруси, какой там сильный чемпионат... Сейчас вонюсчие крысы будут сидеть в норах не высовываясь...
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Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 00:01
щас "госфинансирование" спорта в Беларуси рухнет до нуля, и, в общем-то..
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0
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Зритель (Харьков)
30.03.2021 в 23:52
Футбол в бывшей совдепии медленно, но системно деградирует. Увы...
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.03.2021 в 23:43
молдовский сценарий
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