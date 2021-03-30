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Кипр - Словения 1:0. Обзор матча, видео гола

Чемпионат мира FIFA
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Иличич не спас

Кипр - Словения 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото: Twitter FIFA World Cup

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Единственный гол в поединке забил 24-летний вингер кипрского "Аполлона" Йоаннис Питтас.

После этого поражения Кипр посередине турнирной таблицы, Словения - предпоследняя.

Европа, отбор на ЧМ-2022

Группа Н

Никосия, стадион Нео ГСП

Кипр - Словения 1:0

Гол: Питтас (42)

Видеообзор матча

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В статье: Словения Кипр Иоаннис Питтас
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