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Кипр - Словения 1:0. Обзор матча, видео гола
Иличич не спас
Фото: Twitter FIFA World Cup
Единственный гол в поединке забил 24-летний вингер кипрского "Аполлона" Йоаннис Питтас.
После этого поражения Кипр посередине турнирной таблицы, Словения - предпоследняя.
Европа, отбор на ЧМ-2022
Группа Н
Никосия, стадион Нео ГСП
Кипр - Словения 1:0
Гол: Питтас (42)
Видеообзор матча
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