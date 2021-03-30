Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жерсон Родригес забил в ворота сборной Португалии
Но к концу тайма португальцы сравняли
Фото: Twitter FIFA World Cup/автор невідомий
В поединке Люксембурга с Португалией хозяева на 30 минуте открыли счет.
Голом отметился вингер киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Он переправил мяч в ворота ударом головой в падении после подачи с фланга.
Это уже второй гол игрока атаки Люксембурга в отборе на ЧМ-2022. Первый его гол принес победу над сборной Ирландии.
Участие в поединке с Португалией в составе Люксембурга берет также полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль.
Популярное сейчас
- Селезнев: Президенту Колоса поставили детский ультиматум — или Костышин, или я
- Известна заявка сборной Казахстана на матч с Украиной
- Шевченко перегрузил команду, или Шаг вперед, два назад... Тактика матча Украина - Финляндия
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья