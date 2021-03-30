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Жерсон Родригес забил в ворота сборной Португалии

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Но к концу тайма португальцы сравняли

Жерсон Родригес забил в ворота сборной Португалии

Фото: Twitter FIFA World Cup/автор невідомий

Новина українською

В поединке Люксембурга с Португалией хозяева на 30 минуте открыли счет.

Голом отметился вингер киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Он переправил мяч в ворота ударом головой в падении после подачи с фланга.

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Это уже второй гол игрока атаки Люксембурга в отборе на ЧМ-2022. Первый его гол принес победу над сборной Ирландии.

Участие в поединке с Португалией в составе Люксембурга берет также полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль.

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В статье: Ворскла (Полтава) Португалия Люксембург Динамо (Киев) Оливье Тилль Жерсон Родригес
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Комментарии (6)
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sergio07 (Запоріжжя)
30.03.2021 в 22:58
Ну, з Луческу стало набагато краще...
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+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 22:49
В Динамо проблемы с нападающим или с тренером?
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+1
-4
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Serega1111 (Киев)
30.03.2021 в 22:55
Динамо должно перестроить свою игру под Родригеса?
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 22:56
А они что-то строили?
+2
-4
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Serega1111 (Киев)
30.03.2021 в 23:03
Какбе - да, домнул явно что-то построил и с теми же футболистами улучшил результаты по сравнению с двумя своими предшественниками
+1
-3
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Просто Квашин (Харьков)
30.03.2021 в 22:58
у тебя школьник с головой проблемы...
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+2
-2


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