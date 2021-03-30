Жерсон Родригес забил в ворота сборной Португалии

В поединке Люксембурга с Португалией хозяева на 30 минуте открыли счет.

Голом отметился вингер киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Он переправил мяч в ворота ударом головой в падении после подачи с фланга.

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Это уже второй гол игрока атаки Люксембурга в отборе на ЧМ-2022. Первый его гол принес победу над сборной Ирландии.

Участие в поединке с Португалией в составе Люксембурга берет также полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль.