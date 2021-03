Сопротивлялись, но не очень долго. Люксембург - Португалия 1:3

В анонсе к данному матчу мы задались главным, по нашему мнению, вопросом - хватит ли у Люксембурга сил на вторую подряд сенсацию? Ведь их победу над Ирландией, добытую в гостевой игре, по-другому не назовешь. Сами же мы постарались дать ответ, написав, что "европейские бразильцы" должны будут забрать три очка. Статус обязывает, да и с мотивацией никаких проблем быть не должно было. Ведь гол Роналду, не засчитанный арбитром в прошлом туре, должен был зацепить чувства действующих чемпионов Европы.

К нашему удивлению, первый тайм был равный. Да, можно говорить о количестве ударов, преимущество по которым было с солидным отрывом на стороне "европейских бразильцев", но если не учитывать выстрел Санчеша после передачи Канселу, во время которого Морис продемонстрировал свои лучшие качества, то нельзя сказать, что португальцы ставили перед соперником какие-то нерешаемые задачи. А потому и в пропущенном голе чемпионы Европы могут винить только себя - атака вторым темпом от люксов закончилась точным навесом в штрафную от Синани, который головой завершал Жерсон - 1:0. Второй гол форварда "Динамо" в двух последних матчах. Мирча Луческу доволен.

Испугавшись собственной прыти, Люксембург всеми силами отодвинулся назад, но не сумел удержать преимущество даже до конца тайма. Несмотря на переигранную минуту компенсированного времени, российский судья Иванов позволил Нету завершить атаку гостей, в кульминации которой Жота пробил головой. Форвард "Ливерпуля" не перестает тащить команду - это его уже третий точный удар в отборочном раунде.

Diogo Jota has now been directly involved in eight goals in his five starts for Portugal this season:



⚽️ vs. Croatia

⚽️⚽️????️ vs. Sweden

????️ vs. Croatia

⚽️⚽️ vs. Serbia

⚽️ vs. Luxembourg



Diogoal. pic.twitter.com/mG7Vn15fjw