Сопротивлялись, но не очень долго. Люксембург - Португалия 1:3

В анонсе к данному матчу мы задались главным, по нашему мнению, вопросом - хватит ли у Люксембурга сил на вторую подряд сенсацию? Ведь их победу над Ирландией, добытую в гостевой игре, по-другому не назовешь. Сами же мы постарались дать ответ, написав, что "европейские бразильцы" должны будут забрать три очка. Статус обязывает, да и с мотивацией никаких проблем быть не должно было. Ведь гол Роналду, не засчитанный арбитром в прошлом туре, должен был зацепить чувства действующих чемпионов Европы.

К нашему удивлению, первый тайм был равный. Да, можно говорить о количестве ударов, преимущество по которым было с солидным отрывом на стороне "европейских бразильцев", но если не учитывать выстрел Санчеша после передачи Канселу, во время которого Морис продемонстрировал свои лучшие качества, то нельзя сказать, что португальцы ставили перед соперником какие-то нерешаемые задачи. А потому и в пропущенном голе чемпионы Европы могут винить только себя - атака вторым темпом от люксов закончилась точным навесом в штрафную от Синани, который головой завершал Жерсон - 1:0. Второй гол форварда "Динамо" в двух последних матчах. Мирча Луческу доволен.

Испугавшись собственной прыти, Люксембург всеми силами отодвинулся назад, но не сумел удержать преимущество даже до конца тайма. Несмотря на переигранную минуту компенсированного времени, российский судья Иванов позволил Нету завершить атаку гостей, в кульминации которой Жота пробил головой. Форвард "Ливерпуля" не перестает тащить команду - это его уже третий точный удар в отборочном раунде.

Diogo Jota has now been directly involved in eight goals in his five starts for Portugal this season:



⚽️ vs. Croatia

⚽️⚽️????️ vs. Sweden

????️ vs. Croatia

⚽️⚽️ vs. Serbia

⚽️ vs. Luxembourg



Diogoal. pic.twitter.com/mG7Vn15fjw — Squawka Football (@Squawka) March 30, 2021

Если в первом тайме португальцы не особо выделялись на фоне своего соперника, то уже после перерыва игра пошла по прогнозируемому направлению - гости давят, хозяева спасаются. "Трехцветные" свою миссию провалили очень скоро, не уследив за Криштиану Роналду в собственной штрафной. Против пятикратного обладателя Золотого мяча такого делать нельзя - обязательно накажут. Люксембург разочаровал в атаке. Понятно, что в позиционной игре (а счет вынуждал играть вперед) они не настолько хороши, как на контратаках, но кроме нескольких стандартов тяжело вспомнить опасные эпизоды у ворот Лопеша во втором тайме. Более того, португальцы хорошо прессинговали, постоянно заставляя ошибаться центрбеков хозяев. После оплошности Жерсона (не Родригеса) Роналду выбегал на Мориса, но с двух ударов не сумел переиграть вратаря люксов. Финальный аккорд в сегодняшней симфонии выпала честь поставить 25-летнему Палиньи, который появился на замене и забил свой дебютный гол за национальную сборную. Удача улыбнулась ему во время стандарта.

Итог. Люксембург неплохо смотрелся в первой половине встречи, но после перерыва в механизме Люка Хольца что-то сломалось. Вероятно, их надломил гол пропущенный в раздевалку, а точный удар Роналду в самом начале второго тайма окончательно убил лучик надежды. Что касается португальцев, то похвалить их стоит. Как минимум за второй тайм, проведенный на оценку отлично. А вот первый был на тройку. Среднее - четверка. Оценка положительна, но не для чемпионов Европы, которые ставят перед собой максимальные задачи на любому турнире.

???????? Cristiano Ronaldo has scored for Portugal in every calendar year since his first international goal in 2004 ????????????#WCQ pic.twitter.com/ypvzj0ceF5 — European Qualifiers (@EURO2020) March 30, 2021

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа А

Люксембург - Португалия 1:3

Голы: Родригес 30 - Жота 45+2, Роналду 51, Палинья 80

Люксембург: Морис - Янс, Шано, Жерсон, Гонсалвеш (Да Граса 65) - Мартинс - О. Тилль (С. Тилль 58), Баррейру, В. Тилль (Девилль 58), Родригес - Синани (Муратович 88)

Португалия: Лопеш - Канселу, Фонте, Диаш, Мендеш - Санчеш, Невеш (Оливейра 89), Силва (Палинья 68) - Жота (Р. Силва 68), Роналду, Фелиш (Нету, 42)

Удаление: Шано 86 (вторая желтая)