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Выброшенную капитанскую повязку Криштиану Роналду продадут на аукционе
Для спасения ребенка
Фото: Getty Images
Капитанскую повязку, которую игрок атаки национальной сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду выбросил в конце матча квалификации чемпионата мира 2022 года против Сербии (2:2) из-за незасчитанный гол, продадут на благотворительном аукционе.
Ее подобрал сотрудник стадиона в Белграде. Он передал повязку благотворительной организации "Together for Life", которая занимается сбором средств для спасения 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Организация хочет получить за повязку Роналду около 2,5 млн евро, информирует Corriere dello Sport. Эти средства потратят на операцию для 6-месячного малыша.
Повязка будет выставлена на онлайн-аукционе в течение трех дней, отмечает Associated Press.
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