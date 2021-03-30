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Выброшенную капитанскую повязку Криштиану Роналду продадут на аукционе

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Для спасения ребенка

Выброшенную капитанскую повязку Криштиану Роналду продадут на аукционе

Фото: Getty Images

Новина українською

Капитанскую повязку, которую игрок атаки национальной сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду выбросил в конце матча квалификации чемпионата мира 2022 года против Сербии (2:2) из-за незасчитанный гол, продадут на благотворительном аукционе.

Ее подобрал сотрудник стадиона в Белграде. Он передал повязку благотворительной организации "Together for Life", которая занимается сбором средств для спасения 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Организация хочет получить за повязку Роналду около 2,5 млн евро, информирует Corriere dello Sport. Эти средства потратят на операцию для 6-месячного малыша.

Повязка будет выставлена ​​на онлайн-аукционе в течение трех дней, отмечает Associated Press.

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В статье: Криштиану Роналду
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