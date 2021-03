Отбор на ЧМ-2022. Хорваты дожали Мальту после перерыва

Отбор на Чемпионат Мира 20222

Группа H, третий тур

"Стадион Риека" (Риека)

Главный арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

Несмотря на итоговый счет, эта игра очень трудно далась хозяевам. Да и в общем мартовский отрезок матчей сборных они провели не лучшим образом.

Матч хорваты начали ударно, однако не с голом. Никола Влашич на второй минуте с пределов штрафной не попал в ворота, когда ему никто не мешал. Тогда еще защитники Мальты были в раздевалке. На 14-й минуте гости все еще не проснулись и проспали одинокого Будимира, который головой попал в перекладину. После этих двух моментов мальтийцы наконец собрались и продемонстрировали хорошую защитную игру до конца первого тайма. Даже момент свой имели, однако Ливакович потянул не слишком сильный удар от Мбонга. Также арбитр решил не ставить пенальти после того, как мяч попал в руку Домагою Виде. Спорное решение.

@FIFAWorldCup Where is VAR?

Clearest penalty not given Croatia vs Malta.

MAFIA. pic.twitter.com/P8QGW7psU3