Отбор на ЧМ-2022. Хорваты дожали Мальту после перерыва

Отбор на Чемпионат Мира 20222

Группа H, третий тур

"Стадион Риека" (Риека)

Главный арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

Несмотря на итоговый счет, эта игра очень трудно далась хозяевам. Да и в общем мартовский отрезок матчей сборных они провели не лучшим образом.

Матч хорваты начали ударно, однако не с голом. Никола Влашич на второй минуте с пределов штрафной не попал в ворота, когда ему никто не мешал. Тогда еще защитники Мальты были в раздевалке. На 14-й минуте гости все еще не проснулись и проспали одинокого Будимира, который головой попал в перекладину. После этих двух моментов мальтийцы наконец собрались и продемонстрировали хорошую защитную игру до конца первого тайма. Даже момент свой имели, однако Ливакович потянул не слишком сильный удар от Мбонга. Также арбитр решил не ставить пенальти после того, как мяч попал в руку Домагою Виде. Спорное решение.

@FIFAWorldCup Where is VAR?

Clearest penalty not given Croatia vs Malta.

MAFIA. pic.twitter.com/P8QGW7psU3 — RashUTD (@cammatt92) March 30, 2021

В начале второго тайма дела в хозяев не улучшились, поэтому Далич провел сразу четыре замены. Уже на 62-й минуте они принесли результат: Баришич навесил, а Перишич замкнул - джокерський гол. Далее пенальти себе привезли гости: Мбонг сыграл рукой в ​​штрафной. Модрич в своем 136-м матче за сборную реализовал приговор, забив 17 гол в "шашечной" футболке.

Под занавес матча хорваты смогли добить соперника. Теперь уже Перишич ассистировал на свободного партнера в центре штрафной, а Брекало сделал счет 3:0. И снова гол сделали игроки, которые появились со скамейки запасных.

Дело в том, что Златко Далич не большой стратег, который сумел переломить ход поединка своими решениями. Когда после часа изнурительного поединка на замену против футболистов в основном из мальтийского чемпионата выходят Модрич, Перишич, Брекало и Баришич, то удержать свои ворота на замке - это подвиг. Но героями мальтийцы не стали, хотя и отважно сражались.

Словакия в параллельном матче обыграла Россию, что помогло хорватам сравниться по очкам с хозяевами ЧМ-2018 и обогнать их по дополнительным показателям. Теперь подопечные Златко Далича возглавляют группу H. Следующая важная миссия - поиск оптимального состава и игры, ведь с этим сейчас в "шашечных" проблемы.

Хорватия - Мальта 3:0

Голы: Перишич 62, Модрич 76 пен., Брекало 90

Хорватия: Ливакович - Юранович, Вида, Чалет-Царь, Мелняк (Баришич 57) - Ковачич, Бадель (Модрич 54) - Пашалич (Брекало 54), Влашич, Оршич (Ловрич 78) - Будимир (Перишич 54)

Мальта: Бонелло - М. Шоу, Пепе, Долг (Мускат 67) - Мбонг (Корболан 67), Гилломье, Б. Кристенсен (Гембин 82), Камензули - Теума, Пизани (Грек 62) - Сатариано (Нвоко 46)

Предупреждения: Вида 81, Влашич 90+2