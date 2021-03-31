Соперника Украины на Евро прорвало в конце тайма. Гибралтар - Нидерланды 0:7. Обзор матча

Нидерланды, с которыми "сине-желтым" предстоит играть в одной группе в финальном этапе Евро-2020, получили прогнозируемую победу над "карликовым" соперником в отборе на чемпионат мира.

Забить первый гол подопечным де Бура удалось только на 41 минуте. Зато вторая половина встречи стала голевым бенефисом.

Об одностороннем преимуществе Нидерландов свидетельствует статистика ударов - 35-0 и ударов в створ ворот - 16: 0.

Победа Нидерландов со счетом 7:0 повторила рекордный результат в истории команды - это был матч с Сан-Марино 1993 года.

Европа, отбор на ЧМ-2022

Группа G

Гибралтар, стадион Виктория

Гибралтар - Нидерланды 0:7

Голы: Бергейс (41), Люк де Йонг (55), Деппа (61, 88), Джорджинью Вейналдум (62), Мален (64), ван де Беек (85)

Видеообзор матча