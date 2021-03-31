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Сенсация дня с участием игрока Зари. Турция - Латвия 3:3. Обзор матча, видео голов
Фото: lff.lv
После бесспорной победы над Нидерландами мало кто мог поверить, что Турция способна потерять очки в поединке с Латвией. Тем более, когда выигрывали 2:0. Латвийцы доказали, что не такая уж мощная команда хозяев.
К получению очков причастен игрок луганской Зари в составе Латвии, футболист украинского происхождения Андрейс Циганикс. Он провел первый тайм на позиции атакующего полузащитника.
После этого поединка Турция продолжает лидировать в группе G, но Нидерланды отстают всего лишь на 1 пункт. Латвия же получила первое очко в отборе и занимает предпоследнюю позицию.
Европа, отбор на ЧМ-2022
Группа G
Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка
Турция - Латвия 3:3
Голы: Караман (2), Чалханоглу (33), Бурак Йылмаз (53, пенальти) - Савалниекс (35), Улдрикис (58), Икаунекс (79)
Видеообзор матча
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