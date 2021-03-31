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Сенсация дня с участием игрока Зари. Турция - Латвия 3:3. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)
Сенсация дня с участием игрока Зари. Турция - Латвия 3:3. Обзор матча, видео голов

Фото: lff.lv

Новина українською

После бесспорной победы над Нидерландами мало кто мог поверить, что Турция способна потерять очки в поединке с Латвией. Тем более, когда выигрывали 2:0. Латвийцы доказали, что не такая уж мощная команда хозяев.

К получению очков причастен игрок луганской Зари в составе Латвии, футболист украинского происхождения Андрейс Циганикс. Он провел первый тайм на позиции атакующего полузащитника.

После этого поединка Турция продолжает лидировать в группе G, но Нидерланды отстают всего лишь на 1 пункт. Латвия же получила первое очко в отборе и занимает предпоследнюю позицию.

Европа, отбор на ЧМ-2022

Группа G

Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка

Турция - Латвия 3:3

Голы: Караман (2), Чалханоглу (33), Бурак Йылмаз (53, пенальти) - Савалниекс (35), Улдрикис (58), Икаунекс (79)

Видеообзор матча

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В статье: Заря (Луганск) Латвия Турция Андрейс Циганикс Андрейс Цыганикс отбор к ЧМ-2022
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