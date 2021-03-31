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Московские амбиции под вопросом. Словакия - Россия 2:1. Обзор матча, видео голов
Фото: Yahoo News/
На два гола хозяев россияне смогли ответить только мячом престижа.
По итогам этого тура Россия занимает 2 позицию в таблице, а Словакия - 3 с отставанием всего лишь на 1 пункт.
Европа, отбор на ЧМ-2022
Группа Н, тур 3
Трнава, стадион имени Антона Малатинського
Словакия - Россия 2:1
Голы: Шкриньяр (38), Мак (74) - Марио Фернандес (71)
Видеообзор поединка
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
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high_jack (Bucha)
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Serega1111 (Киев)
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