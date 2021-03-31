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Московские амбиции под вопросом. Словакия - Россия 2:1. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)
Московские амбиции под вопросом. Словакия - Россия 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото: Yahoo News/

Новина українською

На два гола хозяев россияне смогли ответить только мячом престижа.

По итогам этого тура Россия занимает 2 позицию в таблице, а Словакия - 3 с отставанием всего лишь на 1 пункт.

Европа, отбор на ЧМ-2022

Группа Н, тур 3

Трнава, стадион имени Антона Малатинського

Словакия - Россия 2:1

Голы: Шкриньяр (38), Мак (74) - Марио Фернандес (71)

Видеообзор поединка

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В статье: Словакия Россия Роберт Мак Милан Шкриньяр отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
31.03.2021 в 02:22
Без мельдония никак
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high_jack (Bucha)
31.03.2021 в 02:08
С детства за словаков болею
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Wreck (Киев)
31.03.2021 в 01:38
Жирков до сих пор играет, по мячу не попадает)
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Wreck (Киев)
31.03.2021 в 01:26
с дзюбой решили рукой не здороваться)
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aleks68
31.03.2021 в 01:24
а сколько было восторга у упоротых ватных ...... получите то что заслуживаете.это ваше место у паРАШИ
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-1
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Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 00:58
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