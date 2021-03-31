Мартовские ястребы. Сборная Казахстана неспокойна, но опасна

Сборная Украины разозлена после потери очков в матче против Финляндии. Об этом говорят и заголовки казахстанских СМИ. В самой сборной Казахстана настроение не лучшее, атмосфера вокруг неё крайне напряжённая, царит пессимизм, неверие в игроков и тренера. Она начинает смену поколений с неясными целями, неясной программой этой смены. Она не побеждала в семи матчах подряд. Вместе с тем, "ястребы" не раз доставляли неприятности украинцам. Достойно выступили и против Франции, если не считать полного отсутствия атаки. Для победы над ними нужна серьёзность.

Хорошие времена закончились

В последние годы казахстанский футбол получил немало финансовых и спортивных ударов. А административные, организационные, он наносит себе сам. Экономический кризис в стране уже три года тому заставил Правительство сильно сократить расходы на профессиональный спорт. Что прямо влияет на клубы, ведь почти все финансируются из региональных бюджетов и зависят от прихотей властей региона. "Астана" финансировалась из государственного, была флагманом проекта продвижения казахстанского футбола на мировой арене. Теперь и её бюджет упал в четыре раза за три года.

Бюджет "Жетысу" упал в пять за одно межсезонье. С семи миллионов евро до 1.4. Бюджет серебряного призёра "Тобола" - с 7.5 миллионов до 4.2. И последнее ещё посчитали недостаточным уменьшением. Учитывая прямые призывы президента страны Касыма-Жомарта Токаева и министра спорта прекратить вкладывать государственные деньги в профессиональные футбольные клубы и сосредоточиться на инфраструктуре и воспитании молодёжи. А ведь ясно, что в азиатской диктатуре такие призывы равносильны приказам. При этом замены госденьгам нет, в частные руки клубы не спешат ни брать, ни отдавать.

Подсчитано, что в 2019-ом году казахстанские клубы потратили на зарплаты игроков 80 миллионов евро. То есть в среднем 6.7 на команду. Это ставит КПЛ на 16-ое место в УЕФА, выше, чем Грецию, Швецию, Польшу. То есть в среднем игрок клуба КПЛ получает 133 тысячи евро в год. А такие суммы сейчас в стране уже потянуть не могут. Тем более - когда результаты не соответствуют.

Что касается организации, то клубы давно грызутся с Федерацией и открыто предлагают ей не лезть в их дела. За всё время расцвета были построены лишь два новых стадиона и лишь один закрытый манеж, тренировочные базы почти всех клубов на низком уровне. Чемпионат-2020 шесть команд, то есть половина лиги, чуть не начали на чужих полях из-за неготовности своих. Закончить его чудом удалось в одном городе Алматы (играли в том числе и на полях местных академий) с отменой плей-офф. Причём один клуб - пятикратный чемпион страны "Иртыш" - снялся и прекратил существование.

Результаты уже заметны. Впервые с сезона 2008/09 в третьем раунде Еврокубков не оказалось ни одной команды из Казахстана. Полтора года назад болельщикам "Астаны" не нравилась "слишком равная" борьба за чемпионский титул и лишь три очка в групповом турнире Лиги Европы при Романе Григорчуке. Ныне она после шести чемпионств подряд закончила сезон лишь третьей, а в Еврокубках влетела со счётом 3:6 брестскому "Динамо", проиграла дома черногорской "Будучности" и вылетела очень рано. Другие команды вылетели от литовцев, армян и даже люксембуржцев. Хорошие времена закончились.

...а в сборной и не начинались

В сборной они никогда и не начинались. Обилие легионеров в лиге не помогло поднять уровень местных игроков, высокие зарплаты отбивали у них желание ехать за границу, активная натурализация обернулась боком. Ныне официально у экс-игроков молодёжной сборной Германии Александра Меркеля и юношеской сборной Бельгии Георгия Жукова проблемы с паспортом. На самом же деле пишут о их ссоре с Федерацией и нежелании играть за сборную. Жуков ещё и поссорился с болельщиками в соцсетях, жаловался на отношение к нему как к иностранцу. Его ситуацию Prosports описал словом "репрессирован".

С тренерами также неразбериха. За последние 15 лет сборную, кроме восьми матчей с Талгатом Байсуфиновым пять лет назад, тренировали лишь иностранцы. Причём их набралось семь человек. Последний, Михал Билек, совмещал посты в сборной и "Астане" по причине экономии. Неудивительно, что результатов такое поведение не принесло. Отбор на ЧМ-2018 был закончен на последнем месте с тремя очками в десяти матчах, Отбор на Евро-2020 - на предпоследнем перед Сан-Марино. Последняя Лига Наций - на последнем месте с четырьмя очками в борьбе с Литвой, Албанией и Беларусью.

Было ясно, что и нового тренера выберут с мыслями об экономии. Правда, даже переборщили. Впопыхах, за несколько дней до конференции, на которой могли полететь головы боссов Федерации, вернув Байсуфинова. Хотя "вернув" - даже неправильное слово. Ведь он в Федерации уже пять лет, тренировал молодёжную сборную. Потому сторонники назначения считают его омолаживателем сборной и мотиватором, а противники, которых подавляющее большинство - марионеткой руководства Федерации, приспособленцем и слабым тренером, "физруком", назначенным лишь из-за этих и экономических причин.

В плане тактики Байсуфинов сохранил игру с тремя центральными защитниками, по которой сборная играла ранее. А вот в плане кадров изменил кардинально, пригласив десятерых новых игроков, в матче против Франции (0:2) предоставив дебют четырём. Среди них трое - в возрасте 18-21 года и работали с тренером в "молодёжке". Таким образом он уменьшил средний возраст одной из самых возрастных сборных в Европе. В целом стартовый состав в этом матче отличался от "старта" в последнем матче 2020-го года против Литвы (1:2) на 9/11. Остались лишь центральный защитник Алип и опорник Тагыберген.

Эпохальные игроки для сборной - Логвиненко, Хижниченко, Щёткин, Шомко, Куат - не вызваны, как и уроженец Киева Дмитрий Непогодов. Хотя по некоторым из них трудно указать причину - травма, смена поколений либо ссора с Федерацией. К тому же, вернулись 39-летний вратарь Мокин, 31-летний Мужиков, 34-летний Нургалиев. Так что определить костяк сборной Байсуфинова сложно. И именно Мокин стал героем матча против французов, выиграв три дуэли у Килиана Мбаппе. В том числе и отбив пенальти. Даже французская пресса была восхищена его игрой. Хотя в игре ногами он ошибался.

Кто ещё может помешать сборной Украины? Ян Вороговский из "Беерсхота" почему-то был оставлен в запасе в воскресенье. Тогда он очень активно вышел на замену на позиции левого латераля. Хотя он большей частью опорник. При дефиците форвардов (против французов играл "фальшивая девятка" Федин, на замену выходили юные дебютанты Каримов и Самородов) один кандидат всё же есть. Абат Аймбетов, перешедший зимой в "Крылья Советов", немного травмирован, но сегодня более готов. Правый латераль Марат Быстров из "Ахмата" против Франции отыграл плохо, но сегодня может добавить.

Следует отметить, что Мокин ныне самый возрастной игрок во всей этой Квалификации, обойдя Златана, и в Топ-10 во всей её истории. А дебют Самородова - шестой в списке наиболее ранних в истории сборной. Также отмечу, что девять игроков стартового состава сборной отметились в стане серебряного призёра КПЛ-2020 и обладателя Суперкубка-2021 "Тобола". Шесть из них играют за него и сейчас. В том числе и Сергей Малый, уроженец Луганска. В воскресенье он и спас с линии собственных ворот и забил в них вскоре после подачи углового.

Среди потерь прежде всего отмечу Бауыржана Исламхана и Бахтиера Зайнутдинова. Не только из-за игровых качеств, но и из-за скандалов. Первый - дирижёр, отлично видит игру. Он пойман на допинге. Второй обладает дриблингом и ударом и в 22 года забил уже семь мячей за сборную, что лишь на шесть меньше, чем у рекордсмена всех времён. Он уехал из-за травмы. Причём игрока московского ЦСКА не впервые заподозрили в симуляции травмы в сборной, что привело к скандалу. Ему даже пришлось опубликовать результаты своей МРТ, и даже его родной клуб "Тараз" выступил в его защиту.

Сила в марте

В сборной Казахстана неспокойно. В свете слухов об угрозах Зайнутдинову с целью заставить его играть он отказался пожать руку Генсеку и реально первому человеку Федерации Азамату Айтхожину, были слухи и о том, что ЦСКА скрыл его травму. Сам Айтхожин обвинял многих, в том числе комментаторов матчей сборной в том, что болеют против неё. Вера в сборную и тренера низка, её критикуют за плохое желание, крайне низкий темп игры, крайне слабый креатив. Она садится физически после часа игры, именно ей Сан-Марино забил свой единственный гол в 26-ти последних матчах.

Тем не менее, "ястребы" - не мальчики для битья. На сколько процентов ни играла Франция - 20, 30, но факт в том, что боролся Казахстан достойно. Он почти никогда сильно не проваливается, за последние 3.5 года проиграл с разницей более двух мячей лишь дважды. Начинает кампании удачно. Лигу Наций-2020 начал с победы в Литве, Отбор на Евро-2020 - 3:0 над Шотландией, Отбор на ЧМ-2018 - ничьей с Польшей. Он выступает неплохо в марте, не проиграв в этом месяце половину из последних 12-ти матчей. Потому опасен для сборной Украины, уже забывшей, как взламывать аутсайдеров.