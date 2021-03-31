Хорватия - Мальта 3:0. Обзор матча и видео голов

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча Хорватия - Мальта, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. В составе хорватов во втором тайме отличились Иван Перишич, Лука Модрич и Йосип Брекало. Хорватия набрала 6 баллов и сравнялась по очкам с лидером группы - сборной России. Мальта занимает последнее место, в активе команды всего лишь один зачетный пункт.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа Н

Хорватия - Мальта 0:3

Голы: Перишич, 62, Модрич, 76 (пенальти), Брекало, 90