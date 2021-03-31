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Хорватия - Мальта 3:0. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Хорватия - Мальта, отбор к ЧМ-2022, 30 марта 2021

Хорватия - Мальта 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Twitter

Новина українською

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча Хорватия - Мальта, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. В составе хорватов во втором тайме отличились Иван Перишич, Лука Модрич и Йосип Брекало. Хорватия набрала 6 баллов и сравнялась по очкам с лидером группы - сборной России. Мальта занимает последнее место, в активе команды всего лишь один зачетный пункт.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа Н
Хорватия - Мальта 0:3
Голы: Перишич, 62, Модрич, 76 (пенальти), Брекало, 90

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В статье: Мальта Хорватия
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