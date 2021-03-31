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Красные дьяволы деклассировали соседа. Бельгия – Беларусь 8:0. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Получилось круче матча Аргентина – Ямайка

Красные дьяволы деклассировали соседа. Бельгия – Беларусь 8:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Belgian Red Devils Twitter

Новина українською

Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в своей истории. Команда Михаила Мархеля пропустила восемь безответных мячей от национальной команды Бельгии. Тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес выставил на матч фактически резервный состав, место в ростере нашлось 18-летнему форварду Жереми Доку. Отметим, что белорусы за всю игру не нанесли ни одного удара в створ ворот оппонента.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации на ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Беларуси.

Левен. "Ден Дреф".

Бельгия – Беларусь 8:0

Голы: Батшуайи (14), Ванакен (17, 89), Троссард (38, 75), Доку (42), Прат (49), Бентеке (70)

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В статье: Беларусь Бельгия ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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Юра с Амура (Дніпро)
31.03.2021 в 10:22
Соседа? Что у автора было в школе по географии?
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S_Shvets (Киев)
31.03.2021 в 10:33
Думаю, автор мав на увазі сусіда України, а не Бельгії
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