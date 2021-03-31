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Красные дьяволы деклассировали соседа. Бельгия – Беларусь 8:0. Обзор матча и видео голов
Получилось круче матча Аргентина – Ямайка
Фото: Belgian Red Devils Twitter
Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в своей истории. Команда Михаила Мархеля пропустила восемь безответных мячей от национальной команды Бельгии. Тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес выставил на матч фактически резервный состав, место в ростере нашлось 18-летнему форварду Жереми Доку. Отметим, что белорусы за всю игру не нанесли ни одного удара в створ ворот оппонента.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации на ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Беларуси.
Левен. "Ден Дреф".
Голы: Батшуайи (14), Ванакен (17, 89), Троссард (38, 75), Доку (42), Прат (49), Бентеке (70)
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