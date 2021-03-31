Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автограф вингера Динамо не помог. Люксембург – Португалия 1:3. Обзор матча и видео голов
Жерсон провел единственный мяч хозяев
Selecao Portugal Twitter
В матче 3-го тура квалификационного этапа ЧМ-2022 сборная Португалии играла с национальной командой Люксембурга. Счет в поединке открыли хозяева, на 30-й минуте забил Жерсон Родригес. На 45+2-й минуте Диогу Жота сравнял цифры на табло, а второй тайм окончательно получился за гостями. Роналду вывел португальцев вперед, Палинья оформил финальный аккорд. Португалия с 7 баллами занимает первое место в группе А, Люксембург (3) – на третьей позиции.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Португалии.
Люксембург. "Жози Бартель".
Голы: Жерсон Родригес (30) – Жота (45+2), Роналду (51), Палинья (80)
Популярное сейчас
- Украина - Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 31.03.2021
- Сопротивлялись, но не очень долго. Люксембург - Португалия 1:3
- После отставки Кобина Кополовец прекратил тренироваться с Минаем
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО