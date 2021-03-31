  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Автограф вингера Динамо не помог. Люксембург – Португалия 1:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Автограф вингера Динамо не помог. Люксембург – Португалия 1:3. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Жерсон провел единственный мяч хозяев

Автограф вингера Динамо не помог. Люксембург – Португалия 1:3. Обзор матча и видео голов

Selecao Portugal Twitter

Новина українською

В матче 3-го тура квалификационного этапа ЧМ-2022 сборная Португалии играла с национальной командой Люксембурга. Счет в поединке открыли хозяева, на 30-й минуте забил Жерсон Родригес. На 45+2-й минуте Диогу Жота сравнял цифры на табло, а второй тайм окончательно получился за гостями. Роналду вывел португальцев вперед, Палинья оформил финальный аккорд. Португалия с 7 баллами занимает первое место в группе А, Люксембург (3) – на третьей позиции.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Португалии.

Люксембург. "Жози Бартель".

Люксембург – Португалия 1:3

Голы: Жерсон Родригес (30) – Жота (45+2), Роналду (51), Палинья (80)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Люксембург ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 отбор к ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...