Автограф вингера Динамо не помог. Люксембург – Португалия 1:3. Обзор матча и видео голов

В матче 3-го тура квалификационного этапа ЧМ-2022 сборная Португалии играла с национальной командой Люксембурга. Счет в поединке открыли хозяева, на 30-й минуте забил Жерсон Родригес. На 45+2-й минуте Диогу Жота сравнял цифры на табло, а второй тайм окончательно получился за гостями. Роналду вывел португальцев вперед, Палинья оформил финальный аккорд. Португалия с 7 баллами занимает первое место в группе А, Люксембург (3) – на третьей позиции.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Португалии.

Люксембург. "Жози Бартель".

Люксембург – Португалия 1:3

Голы: Жерсон Родригес (30) – Жота (45+2), Роналду (51), Палинья (80)