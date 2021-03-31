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Отбор на ЧМ-2022. Германия - Северная Македония 1:2. Простых соперников на Евро не будет

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Северная Македония сенсационно обыграла Бундестим

Отбор на ЧМ-2022. Германия - Северная Македония 1:2. Простых соперников на Евро не будет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Что позорнее: проиграть Испании 0:6 в полутоварищеском турнире под названием “Лига Наций” или уступить Северной Македонии 1:2 в квалификации к Чемпионату мира? Слишком часто у Германии стали случаться “исторические поражения”. К слову для Бундестима это лишь третье поражение в отборе на Мундиаль: 1985 – Португалия, 2001 – Англия, 2021 – Северная Македония.

Северная Македония действительно оказалась для Германии самым сложным соперником в мартовской международной паузе. Не зря балканская сборная будет участвовать в ближайшем чемпионате Европы, в отличии от Исландии и Румынии, которых Бундестим переиграл.

Отбор на ЧМ-2022. Германия - Северная Македония 1:2. Простых соперников на Евро не будет - изображение 1

Йоахим Лев провел две замены в составе. Клостерманна на левом фланге заменил бек “Аталанты” Гозенс, а место в воротах занял тер Стеген. Дивидендов сборной эти решения не принесли. Леву прежде всего нужно было провести ротацию в средней линии и в атаке. Горетцка, Киммих, Гюндоган, Хавертц, Гнабри и Сане проводили третий матч за последние семь дней и они явно выдохлись. Северная Македония выбрала правильный план на игру. В первом тайме балканская сборная массивным блоком защищалась у своих ворот и растянувшаяся пятерка защитников оставляла атакующей группе Бундестима очень мало шансов.

Тем не менее, пару моментов Германия все же создала. Сначала Горетцка мощно выстрелил в перекладину, а затем Гнабри ударил выше метров с восьми. В целом же Германия играла с низкой интенсивностью, без идей, без вдохновения, и Северная Македония справлялась со своей задачей.

А затем гости забили гол, почти из ничего. Северная Македония только на 40-й минуте нанесла первый удар в матче, а спустя пять минут открыла счет. Очень красивая, грамотная комбинация, а затем Барди накрутил двоих соперников на фланге и выкотил мяч на свободного Пандева. Каким-то образом 37-летний форвард остался без опеки Рюдигера и Джана, поэтому легко переиграл тер Стегена.

Отбор на ЧМ-2022. Германия - Северная Македония 1:2. Простых соперников на Евро не будет - изображение 2

Германии не удалось устроить штурм с первых минут второго тайма, и Леву пришлось провести ранние замены. Но счет удалось сравнять только благодаря индивидуальному классу Лероя Сане. Вингер “Баварии” на дриблинге обыграл Алиоски, а затем оставил свою ногу именно в таком положении, чтобы в нее по инерции врезался защитник гостей. Карасев указал на точку, одиннадцатиметровый точно исполнил Гюндоган.

Северная Македония тоже должна была пробивать пенальти. Джан рукой остановил мяч в своей штрафной после углового, но Карасев принял ошибочное решение продолжить игру. И едва не сломал ее для гостей. К счастью для Северной Македонии уверенность Тимо Вернера сейчас находится на предельно низком уровне, иначе не объяснишь, как он не смог попасть по мячу после удобного паса Сане с фланга. Перед форвардом “Челси” были фактически пустые ворота.

В итоге Германия поплатилась за свое расточительство. Победа Бундестима не была бы справедливым результатом. Более того – команда Йоахима Лева пропустила второй гол. В этот раз классную технику показал Адеми, а открылся по центру (ау Киммих, Рюдигер и Джан) Эльмаз.

1:2! Это был последний официальный матч Йоахима Лева перед чемпионатом Европы. Бундестим продолжит квалификацию на Мундиаль уже с новым тренером.

Отбор на ЧМ-2022. Германия - Северная Македония 1:2. Простых соперников на Евро не будет - изображение 3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, третий тур. Дуйсбург, “МСВ-Арена”

Германия – Северная Македония 1:2

Голы: Гюндоган 63 (пен.) – Пандев 45+2, Элмаз 85

Германия: тер Стеген – Гинтер (Мусиала 89), Рюдигер, Джан, Гозенс (Юнес 57) – Сане, Горетцка, Киммих, Гюндоган – Хавертц (Вернер 56), Гнабри

Северная Македония: Димитриевски – Николов (Бейтулаи 59), Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски (Ристевски 90) – Элмаз, Адеми, Барди – Трайковски (Спировски 72), Пандев (Стояновски 90)

Предупреждения: Гозенс 28, Рюдигер 37, Сане 46, Мусиала 89, Джан 90+3 – Велковски 5, Элмаз 67, Пандев 77

# Команда И В Н П М РМ О
1 Армения 3 3 0 0 6-2 +4 9
2 Северная Македония 3 2 0 1 9-4 +5 6
3 Германия 3 2 0 1 5-2 +3 6
4 Румыния 3 1 0 2 5-6 -1 3
5 Исландия 3 1 0 2 4-6 -2 3
6 Лихтенштейн 3 0 0 3 1-10 -9 0
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Комментарии (9)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 00:39
Простими судячи за все будемо ми.
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:11
Покажите эту игру шеве.
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
01.04.2021 в 00:15
И игру "Армения - Румыния"...
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0
0
Rosanero (palermo)
31.03.2021 в 23:55
Ще в цій групі лідирує Вірменія з 100%результатом.
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+3
0
Фанат АПЛ
31.03.2021 в 23:52
Epic fale...мои поздравления букмекерам!
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+2
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
31.03.2021 в 23:48
Ще й з групи тепер спробуй вийди з такими суперниками.
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+1
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
31.03.2021 в 23:44
Ничего себе результат. Украина отдыхает
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+1
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
31.03.2021 в 23:44
Ни к.у.я себе результат. Украина отдыхает
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+1
-2
Пришта Литин (Київ)
31.03.2021 в 23:44
Да, славянская сенсация..
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0


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