Отбор на ЧМ-2022. Германия - Северная Македония 1:2. Простых соперников на Евро не будет

Что позорнее: проиграть Испании 0:6 в полутоварищеском турнире под названием “Лига Наций” или уступить Северной Македонии 1:2 в квалификации к Чемпионату мира? Слишком часто у Германии стали случаться “исторические поражения”. К слову для Бундестима это лишь третье поражение в отборе на Мундиаль: 1985 – Португалия, 2001 – Англия, 2021 – Северная Македония.

Северная Македония действительно оказалась для Германии самым сложным соперником в мартовской международной паузе. Не зря балканская сборная будет участвовать в ближайшем чемпионате Европы, в отличии от Исландии и Румынии, которых Бундестим переиграл.

Йоахим Лев провел две замены в составе. Клостерманна на левом фланге заменил бек “Аталанты” Гозенс, а место в воротах занял тер Стеген. Дивидендов сборной эти решения не принесли. Леву прежде всего нужно было провести ротацию в средней линии и в атаке. Горетцка, Киммих, Гюндоган, Хавертц, Гнабри и Сане проводили третий матч за последние семь дней и они явно выдохлись. Северная Македония выбрала правильный план на игру. В первом тайме балканская сборная массивным блоком защищалась у своих ворот и растянувшаяся пятерка защитников оставляла атакующей группе Бундестима очень мало шансов.

Тем не менее, пару моментов Германия все же создала. Сначала Горетцка мощно выстрелил в перекладину, а затем Гнабри ударил выше метров с восьми. В целом же Германия играла с низкой интенсивностью, без идей, без вдохновения, и Северная Македония справлялась со своей задачей.

А затем гости забили гол, почти из ничего. Северная Македония только на 40-й минуте нанесла первый удар в матче, а спустя пять минут открыла счет. Очень красивая, грамотная комбинация, а затем Барди накрутил двоих соперников на фланге и выкотил мяч на свободного Пандева. Каким-то образом 37-летний форвард остался без опеки Рюдигера и Джана, поэтому легко переиграл тер Стегена.

Германии не удалось устроить штурм с первых минут второго тайма, и Леву пришлось провести ранние замены. Но счет удалось сравнять только благодаря индивидуальному классу Лероя Сане. Вингер “Баварии” на дриблинге обыграл Алиоски, а затем оставил свою ногу именно в таком положении, чтобы в нее по инерции врезался защитник гостей. Карасев указал на точку, одиннадцатиметровый точно исполнил Гюндоган.

Северная Македония тоже должна была пробивать пенальти. Джан рукой остановил мяч в своей штрафной после углового, но Карасев принял ошибочное решение продолжить игру. И едва не сломал ее для гостей. К счастью для Северной Македонии уверенность Тимо Вернера сейчас находится на предельно низком уровне, иначе не объяснишь, как он не смог попасть по мячу после удобного паса Сане с фланга. Перед форвардом “Челси” были фактически пустые ворота.

В итоге Германия поплатилась за свое расточительство. Победа Бундестима не была бы справедливым результатом. Более того – команда Йоахима Лева пропустила второй гол. В этот раз классную технику показал Адеми, а открылся по центру (ау Киммих, Рюдигер и Джан) Эльмаз.

1:2! Это был последний официальный матч Йоахима Лева перед чемпионатом Европы. Бундестим продолжит квалификацию на Мундиаль уже с новым тренером.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, третий тур. Дуйсбург, “МСВ-Арена”

Германия – Северная Македония 1:2

Голы: Гюндоган 63 (пен.) – Пандев 45+2, Элмаз 85

Германия: тер Стеген – Гинтер (Мусиала 89), Рюдигер, Джан, Гозенс (Юнес 57) – Сане, Горетцка, Киммих, Гюндоган – Хавертц (Вернер 56), Гнабри

Северная Македония: Димитриевски – Николов (Бейтулаи 59), Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски (Ристевски 90) – Элмаз, Адеми, Барди – Трайковски (Спировски 72), Пандев (Стояновски 90)

Предупреждения: Гозенс 28, Рюдигер 37, Сане 46, Мусиала 89, Джан 90+3 – Велковски 5, Элмаз 67, Пандев 77