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Бешеная перестрелка второго тайма. Армения - Румыния 3:2. Обзор матча
Победу принес 11-метровый
Фото: Twitter FIFA World Cup
В Закавказье команды выдали в первом тайме голевую засуху, а потом сами же ее преодолели 5 мячами.
Поэтому хотя ненадолго (пока не сыграет Германия), Армения возглавила свою группу J со стопроцентным показателем - три победы!
Румыны же на 4 позиции и могут рассчитывать на матч-реванш с Арменией на своем поле, а это уже будет 11 октября (8 тур).
Европа, отбор на ЧМ-2022
Группа J, 3 тур
Ереван, Республиканский стадион
Армения - Румыния 3:2
Голы: Сперцян (56), Ароян (86), Барсегян (89, пенальти) - Чикилдеу (62, 72)
Удаление: Пушкаш (78)
Видеообзор матча
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