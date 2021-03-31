Бешеная перестрелка второго тайма. Армения - Румыния 3:2. Обзор матча

В Закавказье команды выдали в первом тайме голевую засуху, а потом сами же ее преодолели 5 мячами.

Поэтому хотя ненадолго (пока не сыграет Германия), Армения возглавила свою группу J со стопроцентным показателем - три победы!

Румыны же на 4 позиции и могут рассчитывать на матч-реванш с Арменией на своем поле, а это уже будет 11 октября (8 тур).

Европа, отбор на ЧМ-2022

Группа J, 3 тур

Ереван, Республиканский стадион

Армения - Румыния 3:2

Голы: Сперцян (56), Ароян (86), Барсегян (89, пенальти) - Чикилдеу (62, 72)

Удаление: Пушкаш (78)

Видеообзор матча