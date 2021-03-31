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Бешеная перестрелка второго тайма. Армения - Румыния 3:2. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Победу принес 11-метровый

Бешеная перестрелка второго тайма. Армения - Румыния 3:2. Обзор матча

Фото: Twitter FIFA World Cup

Новина українською

В Закавказье команды выдали в первом тайме голевую засуху, а потом сами же ее преодолели 5 мячами.

Поэтому хотя ненадолго (пока не сыграет Германия), Армения возглавила свою группу J со стопроцентным показателем - три победы!

Румыны же на 4 позиции и могут рассчитывать на матч-реванш с Арменией на своем поле, а это уже будет 11 октября (8 тур).

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Европа, отбор на ЧМ-2022

Группа J, 3 тур

Ереван, Республиканский стадион

Армения - Румыния 3:2

Голы: Сперцян (56), Ароян (86), Барсегян (89, пенальти) - Чикилдеу (62, 72)

Удаление: Пушкаш (78)

Видеообзор матча

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В статье: Армения Румыния отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 22:13
Браво армяне. Сражались до конца и добились.
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Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 22:00
Столько сенсаций за одно "окно сборных" даже не припомню...
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kalan-86 (Анкара)
31.03.2021 в 21:55
Фантастика, во дают! Молодцы Армения! На второе место в группе 100% теперь претендент!
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Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 21:52
так этим зверям даже Мхитаряна не выдают (с), а если выдадут)
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