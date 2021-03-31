Независимость не признают, но в футбол обыгрывают. Испания победила Косово

Говорят, что спорт должен быть вне политики. Но иногда без неё никак и её влияние чувствуется повсюду. К примеру, возьмем игру между Испанией и Косово, которая сегодня проходила в Севилье. Для тех, кто не в курсе, испанцы по-прежнему не признали независимость косовар. Что из этого вышло? Комментатор во время трансляции не мог употреблять слово "страна" по отношению к оппоненту, а момент с исполнением гимна соперника не был показан на местном телевидении. Отвечаем сразу - не играть было невозможно, ведь это сегодняшним хозяевам грозило техническим поражением 0:3. Интересно, что Украина, игравшая с Косово во время отбора на ЧМ-2018, также не признала независимость соперника.

От дел политических возвращаемся на футбольное поле. Но прежде, быстро о составах. Луис Энрике сумел нас удивить, не выпустив в старте опытного Серхио Рамоса, который вчера встретил 35-й день рождения, а сегодня мог отыграть 180-ю игру за свою страну. Также наставник вновь доверился 18-летнему Педри, которого мы наградим неофициальным титулом "главное открытие испанского футбола". Каждый, кто следит за "Барселоной", будет с нами солидарен. Голкипер украинского "Олимпика" Бетим Альими не попал в старт сборной Косово.

Преимущество испанцев было ощутимым на каждом участке поля. Команда Луиса Энрике классно контролировала мяч, легко доходила до штрафной и... немного впадала в ступор. Нанеся до 30-й минуты 11 ударов в сторону ворот, лишь два дошли до цели, а четыре из них - были заблокированы защитниками. Казалось, что они не пройдут эту стену никогда. Смогли. Ключевые эпизоды случился с 32-й по 34-й минуты, когда хозяева забили дважды, по сути, решив исход встречи. Сначала шикарный удар с левого края штрафной в девятку удался Дани Ольмо, а после удвоил преимущество своей команды Ферран Торрес. Заметили? Правильно. Голы забили два молодых футболиста, которые сегодня могли принять участие в третьем туре молодежного Евро. Но они уже тащат главную команду страны.

Отдадим гостям должное - во втором тайме они заиграли активнее, но стоит понимать, что и сборная Испании сильно замедлилась, понимая, что три очка уже никуда не убегут. Красноречивая цифра, на 52-й минуте режиссеры показали общую статистику ударов 19:0. Спустя еще две-три атаки хозяев, гости впервые потревожили Симона. Спустя 13 минут это случилось вновь. И уже результативно. Спасибо стоит сказать голкиперу "фурии рохи", который решил поиграть в Нойера, а по итогу повторил трюк Андрея Лунина в матче против Польши, неоправданно покинув ворота - Халими шикарным дальним ударом вернул свою команду в игру. Используем футбольный штамп - "на ровном месте".

Интрига держалась недолго, а вышедший на замену Морено вновь отправил гостей в царство мертвецов - точный удар головой после углового. По итогу, несмотря на забавный ляп вратаря хозяев, можно сказать, что "красная фурия" победила уверенно. Впервые в нынешнем отборе.

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа В

Испания - Косово 3:1

Голы: Ольмо 32, Торрес 34, Морено 75 - Халими 70

Испания: Симон - Льоренте, Гарсия (Рамос 86), Мартинес, Альба - Бускетс - Торрес, Педри (Руис 68), Коке, Ольмо - Мората (Морено 68)

Косово: Уйкани - Войвода, Дрешевич, Алити - Хадерджонай, Халими (Вока 82), Крюэзиу, Кололли (Дзенеллі 57) - Целина - Рашица (Кастрати 55), Мурики