Отбор на ЧМ-2022. Греция не смогла справиться с Грузией

Не хватило сил и умений грекам, чтобы дожать гостей из Грузии. Уверенным и более чем убедительным преимуществом владели хозяева, не тотальным, но ощутимым, создав больше моментов.Однако и грузины выглядели вполне достойно, контратаковали при любой возможности, заставляли соперника отходить назад, создав не намного меньше голевых эпизодов.

Такие матчи можно назвать равными в соотношении сил, даже если номинальный фаворит не форсирует события, а выжидает своего шанса. Похожая стретегия была и у условного андердога, при этом необходимо отметить прогресс сборной Грузии. Еще в первом тайме гости забили, правда, из минимального офсайда мяч попал в сетку. Эллада отвечала позиционными комбинациями, часто без ударов, словно хотела завести, закатить мяч в ворота соперника.

Решающий период встречи, как это часто бывает, состоялся в последней трети. Какабидзе совершил банальную ошибку, после флангового прострела в штрафную неудачно выбивал мяч и срезал его в свои ворота. Однако Грузия быстро восстановила статус-кво. Буквально в следующей атаке Кварацхелия взял игру на себя, прошел нескольких защитников и пробил очень классно. Без шансов для голкипера - 1:1.

Вполне справедливая и очевидная ничья. Все по делу. Хозяева встречи для победы сделали слишком мало, а гости мало в чем уступали, и даже могли вырвать победу. Обе команды могут быть недовольны, но это уже ничего не изменит.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа В. Третий тур

Стадион: Тумба (Салоники)

Греция - Грузия 1:1

Голы: Какабадзе 76 (авт.) - Кварацхелия 78

Греция: 1. Влаходимос, 3. Цавелас, 4. Пападопулос, 6. Кирьякопулос, 2. Бакакис, 5. Бухалакис, 10. Фортунис, 16. Павлидис, 8. Зека, 11. Бакасетас, 17. Цолис.

Грузия: 1. Лория, 2. Какабадзе, 4. Кашия, 5. Гиорбелидзе, 23. Двали, 7. Канкава, 9. Китеишвили, 15. Абурджания, 18. Кварацхелия, 23. Лобжанидзе, 8. Зивзивадзе.

Предупреждения: Пападопулос 67, Якумакис 71, Зека 80 - Абурджания 15, Китеишвили 63, Канкава 90