Отбор на ЧМ-2022. Италия вновь медленна и не реализует, но вновь побеждает

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Группа С. Третий тур

Вильнюс. "LFF Стадиум"

: Сенси 48, Иммобиле 90+4 (пен.)

: Шведкаускас, Миколюнас (Гашпюйтис 75), Бенета, Гридванис, Вайткунас, Шимкус (Петравичюс 83), Новиковас, Дапкус, Сливка, Сиргедас (Элиозиус 58), Черных (Казлаускас 75)

: Д. Доннарумма, Толой, Манчини, Бастони (Ачерби 89), Эмерсон (Спинаццола 56), Локателли, Пессина (Барелла 62), Пеллегрини (Сенси 46), Эль-Шаарави (Кьеза 46), Иммобиле, Бернардески

: Шимкус 27, Вайткунас 77, Казлаускас 90+4 - Пеллегрини 14, Пессина 32, Локателли 71

Кое-какие предпосылки для сенсации в Вильнюсе были. Италия отнюдь не впечатлила в своих последних трёх таймах, особенно в плане командной скорости и креатива, и игроки это признавали. Роберто Манчини также предупреждал о сложностях на залитом дождём искусственном газоне против мощного физически и глубоко сидящего в обороне соперника. Литва пропустила лишь один мяч в Швейцарии, выиграла пять матчей из своих последних 11-ти и проиграла лишь три из девяти. Она и поборолась со стартовым составом без Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Бареллы, Кьезы, Верратти, Жоржиньо, Инсинье.

Итальянцы даже действовали энергичнее, чем в Болгарии, сразу же начали обстрел ворот издали, рассчитывая на газон, набрали 12 ударов по воротам в первом тайме в целом, 71 процент владения мячом. Правда, ничего опасного почти во всех этих ударах не было. Кроме концовки тайма, когда Эль-Шаарави не попал почти в упор, а Шведкаускас вытащил "пушку" Эмерсона издали. Литовцы оборонялись чётко и пару раз выбрались в атаку. Пропустили они лишь после перерыва. Обе замены сработали. Кьеза пробил, вратарь спас, Сенси подхватил и забил с 18-ти метров по немного странной траектории.

После гола казалось, что Литва развалится. Шведкаускас спас её трижды - от Пессины, добивания Иммобиле в упор, удара Локателли. На 64-ой минуте он отбил ещё один удар Чиро. Правда, к тому времени игра уже успокоилась. Даже начались кое-какие комбинации возле штрафной Доннаруммы. Дапкус в контратаке прострелил с правого фланга, Элиозиус в упор замкнул - и уже Джанлуиджи спас. После чего Шведкаускас вновь остановил Иммобиле и Локателли. В концовке матча Италия уже вновь играла серьёзно. Она и забила ещё один, после фола Казлаускаса на Барелле.

25-й матч без поражений сборной Италии подряд. Таким образом, Манчини сравнивается с серией Марчелло Липпи. Лучшие показатели в первых 30-ти матчах каденции тренера "Скуадры Адзурры" в истории. Девятый из десяти последних матчей без пропущенных. Пятая победа со счётом 2:0 подряд. Девять очков из девяти возможных на старте Отбора на Чемпионат Мира. А реализация? Скорость? Манчини надеется, что они придут на Евро.