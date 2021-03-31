Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина - Франция 0:1. Чемпионы мира отрываются от всех

Как ни прискорбно говорить, но уже после трех туров сборная Украины де-факто потеряла шансы на первое место в своей группе.

Сегодняшняя встреча в Сараево стала во многом показательной. Франция не играла ни красиво, ни даже интересно. Ее острые атаки можно посчитать на пальцах одной руки; ее хавбеки не предлагали острых решений; Мбаппе вообще забыл выйти на поле в третьем матче подряд. И все равно чемпионы мира победили.

Боснийцев стоит поблагодарить за игру - они сражались все 90 минут, выдержали высокий темп, не сели глубоко к своим воротам, даже моменты имели. Еще лучше "Золотые лилии" в нынешнем составе, наверное, выглядеть просто не могли.

В первом тайме у Франции были только два момента Кингсли Комана - в одном случае, он ужасно ударил правой, а в другом головой попал во вратаря. Босния ответила острым выстрелом Ахмедходжича после углового - Льорис чудом успел сложиться и вытащить мяч.

Думаете, французы прибавили после перерыва? Да ничего подобного! Боснийцы уверенно разрушали, выставив три шеренги защитников. Но Гризманн все равно забил - на 60-й минуте внезапно прошел кросс с фланга от Рабьо, и Антуан четко пробил головой.

Это сборным, вроде Украины или Боснии, нужно 10 моментов, чтобы забить один раз. А Франции достаточно секундной расслабленности у соперников - и победа в кармане. Отстоять перевес для них дело техники. Боснийцы провели несколько острых атак, даже заработали идеальный штрафной для Пьянича, но его удар отразила стенка. А в остальном Варан, Павар и компания не ошибались.

Теперь у суперпрагматичной Франции 7 очков - и это чистое первое место в таблице. У ближайшего, с позволения сказать, конкурента - Украины - 3 балла. У Боснии пока только одно очко, но судя по той игре, которую сегодня показали балканцы, в гонке за вторым местом у них точно будут шансы.

Сараево. "Грбавица"

Босния и Герцеговина - Франция - 0:1

Гол: Гризманн, 60

Босния: Шехич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саничанин - Тодорович (Стеванович, 77), Пьянич, Хаджиахметович, Цимирот (Превляк, 86), Колашинац - Джеко, Крунич (Гояк, 86)

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Коман (Жиру, 59), Погба, Рабьо, Лемар (Сиссоко, 90) - Гризманн, Мбаппе

Предупреждения: Хаджикадунич, 15, Хаджиахметович, 69 - Варан, 51, Лемар, 66, Погба, 79