Отбор к ЧМ. Австрия – Дания 0:4. Тотальный разгром

Отбор к Чемпионату мира-2022. Группа F, третий тур

31 марта. Эрнст Хаппель, Вена

Австрия – Дания 0:4

Голы: Ольсен (58, 74), Меле (63), Хейбьерг (67)

Австрия: Шлагер – Драгович, Траунер (Пош, 82), Ильсанкер (Лазаро, 65) – Ульмер (Фридль, 82), Шлагер (Кара, 74), Забитцер, Лайнер – Алаба, Калайджич (Грбич, 82), Баумгартнер

Дания: Шмейхель – Меле, Кристенсен, Кьер, Васс (Стрюгер-Ларсен, 77) – Хейбьерг, Дилейни (Нергор, 77) – Поульсен (Ольсен, 55), Эриксен, Брейтвейт (Дольберг, 77) – Винн

Предупреждение: Винн (60)

Дания продолжила своё феерическое шествие в рамках отбора к Чемпионату мира, разгромив Австрию на выезде. Вслед за уверенными победами над Израилем (0:2) и Молдовой (8:0) команда Каспера Юльманна покуражилась ещё и над Алабой и Ко. Столь уверенный результат продемонстрировал, что датчане всерьёз нацелены на борьбу за первенство в группе, а австрийцы – на данный момент им не ровня.

Первая половина вовсе не предвещала никакой катастрофы для Австрии. Борьба преимущественно протекала в центре поля, оба коллектива отлично нейтрализовали друг друга. Сухой рисунок игры скрасили лишь два момента – Кристофа Баумгарнтера у австрийцев, и Йоакима Меле у датчан. Но никому из них не удалось реализовать свою возможность.

Во втором тайме Дания перестроилась, к чему их соперники оказались абсолютно не готовы. Скандинавы отказались от неспешных розыгрышей мяча со своей половины, стремясь доставить мяч вперёд как можно быстрее. Это обнажило слабую игру Австрию в прессинге и предопределило последующий 8-минутный коллапс, за который в ворота Шлагера были отправлены три мяча.

Счёт в матче открыл Ольсен на исходе часа игры. Нельзя не отметить блестящий пас Дилейни. Не прошло и 5 минут, как Дилейни вновь организовал гол, обыгравшись в стеночку с автором второго гола Меле после контратаки. Австрия только было отправилась штурмовать ворота соперника, как получила третий – многострадальный голкипер хозяев Александер Шлагер ошибся на выходе, оставив перед Брейтвейтом пустые ворота. Форвард "Барселоны" не пожадничал и отдал пас Хейбьергу, которому просто оставалось попасть в створ ворот.

Довершил избиение всё тот же Ольсен. Хейбьерг снабдил его шикарной передачей из глубины, после чего Ольсен хладнокровно разобрался с защитником и зарядил мяч в дальнюю девятку.

Австрия не сумела создать каких-либо проблем перед соперником, но все же столь убийственный разгром не заслужила. Дания же подтвердила свои намерения по итогам трёх туров, заслуженно лидируя в группе с 9 очками в активе. Особенно радует глаз разница мячей – 14:0.