Жизнь без Левандовского. Англия - Польша 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Польша, которые встречались в отборе к Чемпионату мира 2022. Англия быстро открыла счет - пенальти реализовал Кейн, но поляки отыгрались усилиями Якуба Модера - хавбека «Брайтона». Впрочем, подопечным Саутгейта все же удалось одержать победу - к концу игры свое слово сказал Харри Магуайр.

Отбор к ЧМ-2022. Группа I. Третий тур

Англия - Польша 2:1

Голы: Кейн 19 пен., Магуайр 85 - Модер 58