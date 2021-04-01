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Жизнь без Левандовского. Англия - Польша 2:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Англия - Польша, отбор к ЧМ-2022, 31 марта 2021

Жизнь без Левандовского. Англия - Польша 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Польша, которые встречались в отборе к Чемпионату мира 2022. Англия быстро открыла счет - пенальти реализовал Кейн, но поляки отыгрались усилиями Якуба Модера - хавбека «Брайтона». Впрочем, подопечным Саутгейта все же удалось одержать победу - к концу игры свое слово сказал Харри Магуайр.

Отбор к ЧМ-2022. Группа I. Третий тур
Англия - Польша 2:1
Голы: Кейн 19 пен., Магуайр 85 - Модер 58

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В статье: Англия Польша Харри Магуайр Гарри Кейн
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