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Босния и Герцеговина - Франция 0: 1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Босния и Герцеговина - Франция, отбор к ЧМ-2022, 31 марта 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура в группе D отбора к ЧМ-2022, в котором Франция минимально победила Боснию и Герцеговину. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Гризманном. Франция уверенно лидирует в квинтете, в котором также выступает сборная Украины - у трехцветных семь очков.
Отбор к ЧМ-2022. Группа D. Третий тур
Босния и Герцеговина - Франция 0:1
Гол: Гризманн 60
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