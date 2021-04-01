Босния и Герцеговина - Франция 0: 1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура в группе D отбора к ЧМ-2022, в котором Франция минимально победила Боснию и Герцеговину. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Гризманном. Франция уверенно лидирует в квинтете, в котором также выступает сборная Украины - у трехцветных семь очков.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D. Третий тур

Босния и Герцеговина - Франция 0:1

Гол: Гризманн 60