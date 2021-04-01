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До рекорда меньше 20 матчей. Льорис догнал Анри по количеству поединков за сборную Франции
Достижение принадлежит Тюраму
Фото: French Team / Автор – неизвестен
Национальная сборная Франции обыграла команду Боснии и Герцеговины в рамках поединка 3-го тура квалификации на ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:1, на 60-й минуте матча отличился Антуан Гризманн.
Интересно, что вратарь "триколор" Уго Льорис провел свой 123-й матч за национальную команду. По данному показателю он догнал экс-форварда "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри, с которым он теперь делит второе место.
Добавим, что рекордсменом сборной Франции по числу матчей является бывший защитник Лилиан Тюрам – в его активе 142 поединка.
???? - Hugo Lloris equals Thierry Henry (123) in second place in France's???????? all-time appearance makers, behind only Lilian Thuram (142). #BOSFRA #WCQ— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 31, 2021
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