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До рекорда меньше 20 матчей. Льорис догнал Анри по количеству поединков за сборную Франции

Чемпионат мира FIFA
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Достижение принадлежит Тюраму

До рекорда меньше 20 матчей. Льорис догнал Анри по количеству поединков за сборную Франции

Фото: French Team / Автор – неизвестен

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Национальная сборная Франции обыграла команду Боснии и Герцеговины в рамках поединка 3-го тура квалификации на ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:1, на 60-й минуте матча отличился Антуан Гризманн.

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Интересно, что вратарь "триколор" Уго Льорис провел свой 123-й матч за национальную команду. По данному показателю он догнал экс-форварда "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри, с которым он теперь делит второе место.

Добавим, что рекордсменом сборной Франции по числу матчей является бывший защитник Лилиан Тюрам – в его активе 142 поединка.

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В статье: Франция Уго Льорис Тьерри Анри Лилиан Тюрам
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