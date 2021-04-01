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Немецкая лаконичность. Йоахим Лев прокомментировал сенсационное поражение Бундестим

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Немецкая лаконичность. Йоахим Лев прокомментировал сенсационное поражение Бундестим

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги поединка 3-го тура отбора на ЧМ-2022 с Северной Македонией (1:2).

"У нас огромное разочарование после этой игры. Мы устали. Нам не хватало свежести, мы допустили слишком много ошибок в матче. Если бы мы играли быстро, то создавали бы опасность у чужих ворот. Соперник защищался низким блоком, а Германия не нашла способ взломать оборону Северной Македонии. В целом, это разочаровывает".

Это был последний официальный матч Йоахима Лева перед чемпионатом Европы. Немцы продолжат квалификацию на Мундиаль уже с новым наставником.

Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022. Германия - Северная Македония 1:2. Простых соперников на Евро не будет

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В статье: Германия Йоахим Лев Северная Македония
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Источник:
DFB

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