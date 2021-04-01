Немецкая лаконичность. Йоахим Лев прокомментировал сенсационное поражение Бундестим

Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги поединка 3-го тура отбора на ЧМ-2022 с Северной Македонией (1:2).

"У нас огромное разочарование после этой игры. Мы устали. Нам не хватало свежести, мы допустили слишком много ошибок в матче. Если бы мы играли быстро, то создавали бы опасность у чужих ворот. Соперник защищался низким блоком, а Германия не нашла способ взломать оборону Северной Македонии. В целом, это разочаровывает".